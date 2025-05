El combo explosivo que cocina el plan económico del Gobierno: inflación importada, dólar barato y reservas planchadas

Dos noticias aguaron los festejos de La Libertad Avanza tras la victoria de Manuel Adorni en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires: la nueva caída de las reservas del Banco Central y el duro dato que representa la suba del 6% en los productos importados durante abril. Con un frente externo cada vez más comprometido, la ficcional cotización del dólar barato pone en serio riesgo la sostenibilidad del plan económico del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el corto plazo.

La inflación mayorista repuntó al 2,8% en abril por mayor alza de productos importados, frente al 1,5% que había registrado en marzo, de acuerdo a lo informado este lunes por el Indec. El organismo reveló que el aumento fue producto de una suba del 6% en los "Productos importados" y del aumento de 2,6% en los "Productos nacionales". Es que al índice del componente importado lo impacta automáticamente la cotización del dólar, que en este período subió un porcentaje similar en promedio tras la inauguración del sistema de bandas.

Las reservas no paran de caer

En el arranque de la semana, las reservas brutas del Banco Central profundizaron el sendero bajista al registrar una caída de U$S 33 millones con respecto al viernes. Así, las reservas cerraron en un monto de U$S 38.299 millones y en lo que va de mayo acumula una baja de U$S 629 millones con respecto al cierre de abril, cuando en las arcas del Central había U$S 38.928 millones.

A 20 ruedas de la salida del cepo, el Banco Central no intervino en el mercado oficial de cambios en una jornada en la cual el tipo de cambio en el segmento mayorista finalizó en $ 1.141 para la venta. Las reservas brutas habían caído U$S 14 millones el viernes y tras el balance del lunes, la racha negativa se extendió a cuatro ruedas seguidas.

La sangría de dólares se produce a pesar del empuje de la cosecha gruesa y la baja temporal de retenciones, que aumentan la oferta de dólares en el mercado por el impacto de pagos a organismos internacionales. Como si fuera poco, en la hoja de ruta de las reservas se vislumbra un escenario muy desafiante.

Un informe elaborado por la economista Milagros Gismondi señala que el 13 de junio, las reservas netas deberían ubicarse aproximadamente en el rango negativo de 2.746 millones. Para septiembre se mantendría en el parámetro de -2.846 millones. Para fin de año, el acuerdo prevé un cambio de signo: el Central debería cerrar diciembre con un stock positivo de 1.754 millones, lo que supone una acumulación adicional de 4.600 millones en el último trimestre del año.

De acuerdo a un informe de la consultora Equilibra, a raíz de varios años de restricciones cambiarias (“cepo”), las empresas "han acumulado mucha demanda reprimida de dólares". Por ejemplo, las empresas tienen deuda comercial por importaciones con sus proveedores extranjeros o sus casa matrices.

El ultimo dato disponible del BCRA sugiere una deuda de importaciones de unos U$S 25.000 millones por encima del nivel habitual. Algunos cálculos de las utilidades que las empresas multinacionales señalan que "no han podido girar a sus casas matrices desde que se puso el cepo en 2019" y hablan de "unos U$S 10.000 millones adicionales que esperan ser girados en algún momento".

"Aunque la economía funcione muy bien, Argentina no dejará de ser bimonetaria en los próximos años. Por eso, es razonable asumir que el sector privado seguirá destinando una parte de sus ahorros a comprar dólares en el mercado cambiario", anticiparon. En un cálculo "conservador", el sector privado demandará con fines de ahorro otros U$S 60.000 millones entre 2026 y 2030.

El Gobierno vive del dólar barato

Una estimación publicada por el director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher, señaló que los sectores con mayor poder de ahorro votaron masivamente a la La Libertad Avanza. Adorni obtuvo el 33% de los votos, contra losel 22,1% de Santoro 22,1% en el promedio de las comunas 13, 2, 12, 14, 6. El ingreso total familiar promedio en dólares de estas comunas es de casi U$S 2.800. Ese ahorro medido en dólares se duplicó con Milei.

En cambio, los sectores que gastan sus ingresos en comida, ropa, escuela y demás -que no compran un sólo dólar- votaron mayoritariamente a Santoro. El promedio de las comunas 9,7,3,4 y 8 arrojó un 31,4% para el ex referente de la agrupación "Los Irrompibles", contra el 28,3% de Adorni. El ingreso total familiar promedio en dólares de estas comunas no llega a U$S 2.050.

En el medio, votos en disputa. Según lo observado en las comunas 5, 11, 10, 15, y 1, Adorni promedió 28,9% y Santoro 29,2%. El ingreso total familiar promedio en dólares de estas comunas es de casi U$S 2.500.

A través de la red social X, el economista y politólogo Nicolás Dvoskin afirmó: "La regla es clara. Cuando el dólar está barato, a los oficialismos les va bien. Cuando el dólar está caro, les va mal. Miren los últimos 16 años. Solo tres veces les fue bien a los oficialismos: 2011, 2017 y 2025 (por ahora). Son los tres datos más bajos. Dólar barato gana". La perspectiva recuerda también a la década del 90, cuando la convertibilidad le permitió a Carlos Menem estirar su mandato en los comicios de 1995.