La pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones ya no se limita a quienes cobran el haber mínimo. El congelamiento del bono de $70.000 profundizó el deterioro de los ingresos más bajos, mientras que las jubilaciones máximas también sufrieron una fuerte caída real, producto de la falta de actualización en distintos periodos. Así, el ajuste previsional avanzó sobre toda la escala de haberes y provocó un fuerte achatamiento de la pirámide jubilatoria, aunque lejos de representar una mejora para quienes menos cobran.

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El deterioro también se reflejó en la relación entre los ingresos de los trabajadores activos y los haberes que reciben al retirarse. La brecha se amplió significativamente entre los que perciben salarios más altos: mientras que en diciembre de 2019 la jubilación máxima equivalía a dos salarios medios del sector privado registrado, en julio de 2026 representaba apenas 1,2.

Los datos surgen de un informe presentado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que advirtió sobre la pérdida de capacidad de compra de los haberes se transformó en nueva “normalidad” previsional: haberes estructuralmente más bajos que los que percibían los jubilados antes del grave deterioro que atraviesa el sistema.

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Jubilación mínima: el golpe al poder adquisitivo y un bono congelado hace tres años

El congelamiento del bono que cobran jubiladas y jubilados desde que asumió Javier Milei, comenzó a transformarse en una de las principales herramientas de ajuste sobre los haberes más bajos. Aunque el Gobierno exhibe como logro la actualización mensual por inflación, el refuerzo de $70.000 que cobran quienes perciben la mínima permanece sin cambios desde marzo de 2024 y perdió casi la mitad de su poder de compra.

Según un informe presentado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), el bono de $70.000 que complementa la jubilación mínima permanece congelado y pierde capacidad de compensación frente a la inflación. Según estimaron los especialistas, si hubiera acompañado la inflación, debería más que duplicar su valor actual: tendría que ubicarse en $201.591 y la jubilación mínima total debería ya superar los $637.340 (apenas roza los 500.000 pesos).

Las consecuencias se sienten de lleno en el bolsillo de los jubilados. En los últimos doce meses la jubilación mínima con bono perdió el 4,7% de su valor real. Así, el deterioro ya no proviene únicamente de la evolución de los haberes, sino también de la progresiva licuación del complemento que debería sostener los ingresos más bajos del sistema previsional. En detalle, su valor real actual representa un 78% del promedio anual de 2018, último año sin bonos. “La falta de actualización mensual de este último hace que pierda efectividad como política compensatoria en un contexto inflacionario”, analizaron los especialistas.

Como consecuencia, mes a mes representa una porción menor de la jubilación mínima con bono. En concreto, cuando el oficialismo nacional implementó la nueva fórmula de movilidad en marzo de 2024, el bono representaba cerca del 34,2% del ingreso total de un jubilado que percibía la mínima. Un año después esa participación había caído al 20,0% y, para octubre 2026, se redujo al 13,8%, según los cálculos de la UCA. En otras palabras, el complemento que durante años funcionó como un refuerzo clave para los haberes más bajos ocupa cada vez un menor lugar en el ingreso previsional.

En diciembre de 2019, la inclusión del bono representaba un adicional del 35,5% sobre la prestación básica, en julio de 2026 el bono solo aportaba un adicional de apenas el 17% sobre la prestación básica. “Esta disminución expresa cómo el congelamiento de la suma fija del bono terminó socavando su capacidad de contención, perdiendo terreno de forma acelerada frente a la inflación y el ajuste por IPC aplicados al haber mínimo”, destacaron.

La tendencia revela un cambio significativo en la forma de administrar el gasto previsional. A diferencia de otras etapas, en las que los ajustes se materializaban mediante modificaciones en la fórmula o aumentos por debajo de la inflación, el mecanismo actual opera a través del congelamiento de una parte cada vez más pequeña del ingreso total. Es decir que el bono no desaparece, pero pierde relevancia mes tras mes y la mejora que aporta la actualización por inflación queda parcialmente neutralizada por el deterioro del bono compensatorio.

Jubilaciones máximas: el ajuste que achica la brecha entre haberes

La distancia entre la jubilación máxima y la mínima se achicó, pero no porque haya mejorado la mínima, sino porque la máxima perdió todavía más poder adquisitivo. Entre diciembre de 2019 y julio de 2026, el haber máximo pasó de representar 7,3 a 6,7 jubilaciones mínimas y registró una pérdida real del 36,6%.

“Es de destacar la baja pronunciada, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, en el haber máximo jubilatorio, responde al impacto combinado de la devaluación de diciembre de 2023 y el salto inflacionario, el rezago de la Ley de Movilidad 27.609 (se actualizaba trimestralmente y calculaba los aumentos con base en datos pasados de recaudación y salarios) y la falta de bono de contención para el haber máximo”, indicaron.

Sobre la brecha de la pirámide previsional, es decir, haber máximo contra haber mínimo indicaron que, en diciembre de 2019, el haber máximo representaba 7,3 haberes mínimos, en julio de 2026 el haber máximo pasa a representar 6,7 haberes mínimos. “Esto expresa el leve 'achatamiento' de la pirámide previsional, pero no porque la mínima haya mejorado, sino porque los haberes máximos sufrieron una pérdida real aún más severa que los haberes mínimos sin bono”, destacó el informe de la UCA.

Por último, agregaron que también se profundizó la brecha entre el salario que cobran los trabajadores activos y el haber jubilatorio que perciben al pasar a la inactividad, reflejando un deterioro relativo de los haberes jubilatorios. Esta diferencia se amplía significativamente en los trabajadores de mayores salarios: en diciembre de 2019, el haber máximo equivalía a 2 salarios medios del sector privado registrado, mientras que en julio de 2026 pasó a equivaler apenas 1,2 salarios medios.