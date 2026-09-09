De cuánto es la jubilación máxima de ANSES en septiembre 2026: esto cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica en septiembre de 2026 un nuevo aumento sobre las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones previsionales. La actualización es del 2,1%, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC.

{{{htmlAmp}}}

El ajuste se realiza a partir de la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que contempla actualizaciones mensuales de los haberes de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

De esta manera, el incremento de septiembre alcanza tanto al haber mínimo como a la jubilación máxima, aunque los beneficiarios que perciben los ingresos más altos no acceden al bono extraordinario destinado a reforzar las prestaciones más bajas.

Cuánto cobra la jubilación máxima de ANSES en septiembre 2026

Con el aumento del 2,1%, la jubilación máxima pasa de $2.823.065,49 en agosto a $2.882.457,79 en septiembre. Esto representa una diferencia de aproximadamente $59.392 respecto del mes anterior.

A diferencia de los jubilados con haberes más bajos, quienes perciben la jubilación máxima no cobran el bono extraordinario de $70.000. Por lo tanto, el ingreso de septiembre se compone únicamente del haber actualizado por movilidad.

Haberes en septiembre con aumento

Cuánto aumenta la jubilación máxima en septiembre

El incremento de septiembre responde a la inflación de julio y se aplica de forma automática sobre los haberes previsionales. Así queda la comparación:

Concepto Agosto 2026 Septiembre 2026 Jubilación máxima $2.823.065,49 $2.882.457,79 Diferencia mensual $59.392,30 Bono extraordinario No corresponde No corresponde

La movilidad mensual permite que los haberes previsionales acompañen, con dos meses de rezago, la evolución del IPC.

ANSES: cuánto pagan a jubilados

Cuánto cobra la jubilación mínima en septiembre

La jubilación mínima también recibe en septiembre el aumento del 2,1% y alcanza los $428.633,29. En este segmento, el ingreso puede complementarse con el bono extraordinario de $70.000 destinado a los beneficiarios con menores haberes.

Con el refuerzo completo, un jubilado que cobra la mínima alcanza un ingreso mensual de $498.633,29.

Cómo quedan la PUAM y las Pensiones No Contributivas

El aumento de septiembre también se traslada a otras prestaciones administradas por ANSES. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $342.906,63, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez alcanzan los $300.043,31. En tanto, la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos llega a $428.633,29.

Estas prestaciones se actualizan con el mismo mecanismo de movilidad previsional aplicado a las jubilaciones, por lo que también reciben el incremento correspondiente a septiembre.