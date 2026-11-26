La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento sobre los haberes de jubilados y pensionados en diciembre de 2026, en línea con la fórmula de movilidad previsional que contempla la evolución mensual de la inflación.

{{{htmlAmp}}}

La actualización estará determinada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que registró una variación del 2,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, la jubilación mínima superará los $450.000, mientras que el haber máximo se ubicará por encima de los $3 millones. A estos ingresos se sumará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y, en caso de ratificarse, el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.

Jubilados de la mínima: monto que cobran. Crédito: Pexels

Jubilados con aumento: cuánto cobrarán en diciembre 2026

Si se aplica el incremento del 2,2% sobre los haberes vigentes en noviembre, los montos estimados para el último mes del año serán los siguientes:

Jubilación mínima: $453.929,95.

Jubilación máxima: $3.054.518,67.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.143,96.

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $317.750,97.

Pensión para madres de siete hijos o más: $453.929,95.

Por su parte, quienes accedieron a una jubilación mediante una moratoria previsional recibirán el mismo porcentaje de actualización, aunque deberán contemplar el descuento correspondiente a las cuotas pendientes del plan de pagos. Los valores no incluyen el medio aguinaldo ni el refuerzo extraordinario y están sujetos a la publicación de los importes oficiales.

Cuánto cobra un jubilado en diciembre. Crédito: Pexels

Cuánto cobrarán los jubilados con el bono de $70.000 en diciembre

En caso de que el Gobierno mantenga el bono previsional de $70.000 y las condiciones de acceso vigentes, los titulares de la jubilación mínima percibirán ingresos mensuales superiores a los $520.000, sin contabilizar el aguinaldo.

Los montos estimados con el refuerzo serán:

Jubilación mínima: $523.929,95.

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $433.143,96.

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $387.750,97.

Pensión para madres de siete hijos o más: $523.929,95.

El bono completo corresponde a quienes perciben ingresos previsionales iguales o inferiores al haber mínimo. Aquellos que superen ese importe podrán acceder a un complemento proporcional hasta alcanzar el límite establecido por el Gobierno.

El refuerzo no se incorpora al haber permanente ni se contempla para calcular los futuros aumentos por movilidad.

Aguinaldo para jubilados: cuánto cobrarán en diciembre 2026

Además de la actualización mensual, los jubilados y pensionados recibirán en diciembre la segunda cuota del aguinaldo, equivalente al 50% del haber mensual más elevado del segundo semestre, para quienes hayan percibido la prestación durante todo ese período. Para realizar el cálculo se toma como referencia el haber previsional, sin incluir bonos ni compensaciones extraordinarias.

Con los montos estimados, el aguinaldo quedaría conformado de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $226.964,98.

Jubilación máxima: $1.527.259,34.

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $181.571,98.

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $158.875,49.

Pensión para madres de siete hijos o más: $226.964,98.

Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre con aumento, bono y aguinaldo

Diciembre será un mes de mayores ingresos para los beneficiarios del sistema previsional debido a la liquidación conjunta de los haberes actualizados y el Sueldo Anual Complementario. Si se mantiene el bono extraordinario de $70.000, los ingresos totales estimados serán:

Prestación Total bruto estimado Jubilación mínima $750.894,93 Jubilación máxima (sin bono) $4.581.778,01 PUAM $614.715,94 PNC por invalidez o vejez $546.626,46 Pensión para madres de siete hijos o más $750.894,93

Estos importes corresponden a valores brutos, antes de los descuentos que puedan aplicarse sobre cada prestación.

Cómo consultar cuánto cobro en ANSES en diciembre 2026

Los jubilados y pensionados podrán verificar el detalle de sus ingresos a través de la plataforma Mi ANSES, una vez que el organismo previsional publique las liquidaciones correspondientes.

Para realizar la consulta, deberán ingresar al sitio oficial de ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y acceder al apartado de jubilaciones y pensiones, donde podrán visualizar el recibo de haberes.