ANSES informa este jueves 26 de noviembre quiénes cobran sus prestaciones. Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminado en 4 y 5 acceden hoy a sus haberes, mientras que la AUH no tiene acreditaciones. La consulta sobre cuando cobro se responde con el cronograma oficial de pagos y la terminación del DNI.

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En la jornada también cobran la prestación por desempleo los beneficiarios con DNI terminado en 2 y 3. Las Pensiones No Contributivas y la PUAM no registran acreditaciones en esta jornada.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Cobran hoy los beneficiarios con DNI terminado en:

4 : jueves 26 de noviembre.

: jueves 26 de noviembre. 5: jueves 26 de noviembre.

El haber mínimo vigente es de $444.158. Para este grupo, el bono de $70.000 se paga de forma proporcional solo si el haber no supera los $514.158. Por encima de ese tope no corresponde bono. Las jubilaciones y pensiones de haber mínimo no tienen acreditaciones en esta jornada.

Prestación por Desempleo

La prestación mensual por desempleo se acredita hoy para los DNI terminados en:

2 : jueves 26 de noviembre.

: jueves 26 de noviembre. 3: jueves 26 de noviembre.

El calendario oficial no detalla un monto fijo para esta prestación; cada beneficiario debe consultar la liquidación en Mi ANSES.

AUH

La Asignación Universal por Hijo no tiene pagos programados para hoy. No hay acreditaciones de AUH este jueves 26 de noviembre.

Pensiones No Contributivas y PUAM

Las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor no registran pagos hoy. Tampoco hay acreditaciones de AUE, Prenatal ni SUAF en esta jornada.