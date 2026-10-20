El petróleo se dispara más de 5% por la guerra de Medio Oriente y supera los US$110

En medio del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y los temores de una nueva interrupción del abastecimiento mundial de energía, el precio del petróleo volvió a dispararse este martes. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) llegó a subir 5,7%, hasta los US$109,60 por barril, mientras que el Brent avanzó 2%, hasta los US$111,69, según informó la agencia AFP.

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La escalada llevó al Brent a su nivel más alto en cinco meses y volvió a poner bajo presión a los mercados financieros internacionales, que siguen de cerca las consecuencias económicas de la guerra y sus efectos sobre los costos de producción, el transporte y la inflación.

Este incremento produce dos efectos en la Argentina: por un lado, presiona sobre el precio de los combustibles en los surtidores; por otro, mejora los ingresos por exportaciones. Sin embargo, el superávit se explica en parte por la retracción de las compras externas, un síntoma de una economía que importa menos porque produce e invierte menos.

De acuerdo con Reuters, la nueva suba se produjo después de que los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, lanzaran una serie de ataques contra objetivos energéticos, aeroportuarios y militares de Arabia Saudita.

La evolución del mercado se despliega en un marco de alta fricción geopolítica. El fin de semana estuvo marcado por la explosión e incendio de un buque petrolero al impactar contra una mina naval en la franja sur del estrecho de Ormuz, según reportaron medios de comunicación iraníes a partir de informaciones vertidas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Las constantes agresiones e incidentes registrados en las rutas de navegación tuvieron un impacto severo sobre las operaciones logísticas internacionales y, según un informe de la consultora Kpler, el flujo promedio de crudo que transita por el Golfo Pérsico sufrió un colapso dramático al caer a unos 8,5 millones de barriles diarios durante la última semana.

Analistas de la firma de inversión SEB advirtieron que los volúmenes de exportación por Ormuz se mantendrán sumergidos en la incertidumbre, previendo que Irán podría intensificar sus acciones de amedrentamiento en el período previo a las elecciones de medio término convocadas para el próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos.

Milei defendió el rumbo económico ante petroleros y no se hizo cargo del riesgo país

El presidente Javier Milei habló este lunes ante empresarios petroleros en la provincia de Neuquén y dijo que la suba del riesgo país, que este lunes trepó a 678 puntos (+4%), fue provocada por factores externos y defendió su programa económico. También afirmó que, para el gobierno, el dólar no está atrasado.

Lo hizo en la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 (AOG Patagonia 2026), el evento petrolero más grande del país, que se realiza esta semana en la provincia de Neuquén. Ante un auditorio de empresarios que piden garantías a largo plazo para financiar la nueva expansión de Vaca Muerta, Milei prometió estabilidad cambiaria.

Milei aprovechó su segunda visita a Neuquén desde que asumió en la Casa Rosada para defender el rumbo económico del gobierno. En su discurso se lo notó preocupado por vincular la escapada del riesgo país de los últimos días a lo que ocurre en el mundo y no lo que pasa en el país.

“El mundo está atravesando un shock negativo. Lo que está pasando en Medio Oriente y Rusia y Ucrania tiene impacto directo sobre el precio del petróleo y la energía”, afirmó. Además, añadió que “al contraerse la oferta, hace que haya un salto en el nivel de precios y ustedes lo ven transitoriamente como una aceleración en la tasa de inflación y eso hace en los bancos centrales la intención de subir las tasas de interés para poner en caja a la inflación”.

Y justificó: “Todo el mundo tiene problemas de inflación. Nosotros lo vemos con una desaceleración de la inflación más lenta”. También advirtió “a los que siguen esperando una devaluación les vuelvo a repetir: los que apostaron contra el peso ya perdieron mucha plata y van a seguir perdiendo”.

“El año que viene nos hemos construido un seguro de US$ 125.000 millones”, sostuvo Milei al enumerar las divisas y mecanismos financieros con los que, según sostuvo, podría atravesar el año electoral.