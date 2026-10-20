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Fernando Cibeira
Reclamo por Malvinas

Trump cambió el libreto y complicó el vuelco malvinero de Milei

La ofensiva de Washington contra el Comité de Descolonización puso al Gobierno ante otro dilema por Malvinas. La postergación de la ley de Defensa de la Soberanía expusieron las tensiones entre el reclamo por las islas y el alineamiento con Estados Unidos.

20 de octubre, 2026 | 00.05

Una declaración de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar el histórico apoyo de Estados Unidos al Reino Unido por Malvinas llevó a Javier Milei a dar una voltereta en el aire: pasó de fan de Margaret Thatcher a abanderado del reclamo de soberanía sobre las islas. Impulsó una causa ante la justicia internacional y presentó denuncias para que se sancione a las empresas que participan del proyecto petrolero Sea Lion, en la cuenca de Malvinas. Sin embargo, el seguidismo ciego a Washington empezó a complicar ese vuelco malvinero. La Cancillería que encabeza Pablo Quirno se abstuvo la semana pasada en una votación de la ONU contra el colonialismo y ahora enfrenta otro dilema: qué hacer ante la propuesta del Departamento de Estado de eliminar el Comité de Descolonización, al que la Argentina acude todos los años para presentar su reclamo contra el Reino Unido. “Está bajo análisis”, respondió el vocero Adrián Ravier. A eso se sumó la postergación del tratamiento de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, sobre la que también habría presiones del trumpismo.

Especialistas en temas internacionales señalaron en su momento que aquella frase de Trump sonaba más a una provocación para forzar al primer ministro británico, Andy Burnham, a negociar que a una revisión real de su posición sobre Malvinas. Luego hubo una reunión entre el jefe de la Casa Blanca y el premier británico y, más tarde, se supo que el Reino Unido había desistido de devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio. Allí, en la isla de Diego García, Estados Unidos tiene una base militar de ubicación estratégica en el océano Índico, que utiliza para reabastecer sus operaciones contra Irán. Desde entonces no hubo nuevas señales de un posible respaldo estadounidense al reclamo argentino. Pero el gobierno de Milei ya había tomado la bandera y siguió adelante con una serie de iniciativas contra la explotación de los recursos de las islas.

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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