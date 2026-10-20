Trump cambió el libreto y complicó el vuelco malvinero de Milei

Una declaración de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar el histórico apoyo de Estados Unidos al Reino Unido por Malvinas llevó a Javier Milei a dar una voltereta en el aire: pasó de fan de Margaret Thatcher a abanderado del reclamo de soberanía sobre las islas. Impulsó una causa ante la justicia internacional y presentó denuncias para que se sancione a las empresas que participan del proyecto petrolero Sea Lion, en la cuenca de Malvinas. Sin embargo, el seguidismo ciego a Washington empezó a complicar ese vuelco malvinero. La Cancillería que encabeza Pablo Quirno se abstuvo la semana pasada en una votación de la ONU contra el colonialismo y ahora enfrenta otro dilema: qué hacer ante la propuesta del Departamento de Estado de eliminar el Comité de Descolonización, al que la Argentina acude todos los años para presentar su reclamo contra el Reino Unido. “Está bajo análisis”, respondió el vocero Adrián Ravier. A eso se sumó la postergación del tratamiento de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, sobre la que también habría presiones del trumpismo.

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Especialistas en temas internacionales señalaron en su momento que aquella frase de Trump sonaba más a una provocación para forzar al primer ministro británico, Andy Burnham, a negociar que a una revisión real de su posición sobre Malvinas. Luego hubo una reunión entre el jefe de la Casa Blanca y el premier británico y, más tarde, se supo que el Reino Unido había desistido de devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio. Allí, en la isla de Diego García, Estados Unidos tiene una base militar de ubicación estratégica en el océano Índico, que utiliza para reabastecer sus operaciones contra Irán. Desde entonces no hubo nuevas señales de un posible respaldo estadounidense al reclamo argentino. Pero el gobierno de Milei ya había tomado la bandera y siguió adelante con una serie de iniciativas contra la explotación de los recursos de las islas.