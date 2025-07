Empleadas domésticas: cuánto piden que aumenten los salarios en julio 2025

Salarios empleadas domésticas: cuánto pide el gremio

El sindicato de trabajadoras de casas particulares reclama con urgencia la convocatoria a paritarias y exige un aumento salarial significativo, con el objetivo de llevar el valor de la hora de trabajo con retiro a $5.000, lo que implicaría una recomposición superior al 70% respecto de los valores actuales.

Desde enero de 2025, los salarios básicos están congelados y no hubo nuevas actualizaciones por parte de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), el organismo encargado de fijar los haberes del sector. El último ajuste fue dispuesto de manera unilateral por el Gobierno, con un incremento del 1,3% retroactivo a diciembre de 2024 y del 1,2% para enero de 2025.

Empleadas domésticas: salarios de julio

Qué pide el gremio de las empleadas domésticas

La demanda del sindicato incluye una recomposición urgente para cubrir la inflación acumulada desde febrero hasta julio, y plantea que el aumento no puede seguir la pauta oficial del 1% que el Gobierno intenta aplicar en general a los gremios. Por el contrario, solicitan incrementos del 30% al 70%, según la categoría.

En particular, el sindicato de Casas Particulares de Neuquén y Río Negro propuso elevar la hora de tareas generales con retiro a $5.000, desde los actuales $2.863, y sin retiro a valores incluso superiores. Si el aumento fuera del 40%, como mínimo, la hora con retiro se ubicaría en torno a $4.000. Sin embargo, en las zonas más afectadas por el costo de vida, el reclamo es más ambicioso.

Cuánto cobran las empleadas doméstics

Empleadas domésticas: escala salarial vigente desde enero

A continuación, los valores actuales que rigen en julio de 2025, congelados desde el inicio del año:

Tareas generales

Con retiro: $2.863 por hora / $351.233 mensuales

Sin retiro: $3.089 por hora / $390.567 mensuales

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.089 por hora / $390.567 mensuales

Sin retiro: $3.454 por hora / $435.246 mensuales

Caseros/as

Hora: $3.089 / Mensual: $390.567

Tareas específicas (ej. cocineros/as)

Con retiro: $3.270 por hora / $400.310 mensuales

Sin retiro: $3.585 por hora / $445.613 mensuales

Supervisores/as

Con retiro: $3.454 por hora / $430.878 mensuales

Sin retiro: $3.783 por hora / $479.950 mensuales

En zonas desfavorables —como La Pampa, la Patagonia o Carmen de Patagones— se aplica un 30% adicional, según lo dispuesto por la CNTCP.

El reclamo gremial se centra no sólo en los montos, sino también en la falta de diálogo institucional. La CNTCP no se reúne desde enero, y no hay convocatoria formal a nuevas negociaciones salariales. Mientras tanto, la inflación acumulada erosiona el poder de compra de un sector clave que emplea a más de 1 millón de trabajadoras en todo el país, muchas de ellas en condiciones de informalidad o vulnerabilidad.