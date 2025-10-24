Cuál es el sueldo más alto que cobra una empleada doméstica en noviembre 2025: el salario que cobra

Cuánto cobran las empleadas domésticas

El salario de las empleadas domésticas se mantiene sin modificaciones en noviembre 2025, ya que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) aún no convocó una nueva ronda paritaria. Los haberes continúan siendo los mismos que en octubre, cuando finalizaron los pagos extraordinarios previstos en la última actualización. De este modo, las trabajadoras del sector perciben los mismos valores que se definieron tras el aumento de septiembre y la tercera cuota del bono no remunerativo.

Empleadas domésticas: qué determinó la última paritaria

El último acuerdo salarial se oficializó a través de la Resolución 1/2025, que fijó un incremento total del 6,5% distribuido en tres etapas, desde junio hasta septiembre.

El esquema contempló:

Aumento del 3,5% sobre los salarios de enero, vigente hasta junio.

Incrementos del 1% en julio, agosto y septiembre.

Tres bonos no remunerativos con montos de entre $4.000 y $10.000, según la cantidad de horas trabajadas.

Estos bonos, que funcionaron como un refuerzo para compensar la pérdida del poder adquisitivo, dejaron de abonarse en octubre. Desde entonces, las empleadas domésticas perciben únicamente el salario básico mensual o por hora, sin adicionales extraordinarios.

Cuál es el sueldo más alto en noviembre

El salario más alto dentro del régimen de trabajadoras de casas particulares corresponde a la categoría de supervisores, es decir, quienes coordinan y controlan las tareas del personal a su cargo.

Supervisores con retiro: $3.683,21 por hora o $459.471,73 mensuales .

Supervisores sin retiro: $4.034,05 por hora o $511.800,22 mensuales.

Se trata del ingreso más elevado del sector durante noviembre de 2025, en un contexto en el que no hubo nuevas revisiones salariales ni bonos adicionales.

Empleadas domésticas: sueldos por categoría en noviembre 2025

Además de los supervisores, los valores vigentes para las demás categorías son los siguientes:

Tareas específicas: $3.487 por hora / $426.875,19 mensuales (con retiro) — $3.822,91 por hora / $475.184,56 mensuales (sin retiro).

Caseros: $3.293,99 por hora / $416.485,63 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas: $3.293,99 por hora / $416.485,63 (con retiro) — $3.683,21 por hora / $464.129,59 (sin retiro).

Tareas generales: $3.052,99 por hora / $374.541,36 (con retiro) — $3.293,99 por hora / $416.485,63 (sin retiro).

Salarios con aumento en noviembre

A los sueldos básicos pueden sumarse dos adicionales que impactan directamente en el ingreso final:

Antigüedad: un 1% adicional por cada año trabajado sobre el salario básico.

Zona desfavorable: un 30% extra para quienes prestan tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Ambos conceptos deben figurar en los recibos mensuales y calcularse en función del sueldo vigente.

Expectativas ante la falta de actualización

La estabilidad de los salarios en noviembre marca un período de espera dentro del sector doméstico. Tras el fin de los bonos y sin nuevas paritarias en marcha, muchas trabajadoras perciben una reducción en su ingreso real, ya que los valores nominales se mantienen frente al aumento del costo de vida.

La CNTCP deberá definir en los próximos meses una nueva negociación para actualizar los montos y mejorar las condiciones laborales de quienes desarrollan tareas esenciales en los hogares. Mientras tanto, el salario más alto dentro del rubro continúa siendo el de los supervisores sin retiro, con un ingreso mensual que supera los $511.000.