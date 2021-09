"Con Macri me hice peronista": la revelación de un importante empresario

El empresario dueño de Marolio, Victor Fera, aseguró que la economía se encuentra en un mejor estado en comparación al 2019. Además, reveló que se acercó al peronismo por la pésima gestión económica del gobierno de Mauricio Macri.

En el marco del Día de la Industria, señaló: "Con Macri me hice peronista. A lo mejor fui peronista toda la vida y no lo sabía". En el mismo sentido, comentó que "como mínimo estamos igual o mejor que en 2019". Durante una entrevista en la radio FM La Patriada: "En el macrismo venían cerrando industrias, fábricas".

En otro momento de la conversación, Fera comentó: "Las empresas tienen que ganar porque sino no pueden invertir. Argentina está por debajo de todos los precios del mundo, el problema es que han bajo los sueldos en valores relativos". Además, propuso que los que más tengan más aporten al fisco.

"Habría que cobrarles más impuestos. Los impuestos lo paga la pobreza, no los poderosos", señaló en este sentido el empresario. Por otro lado, rechazó el proyecto para reducir la jornada laboral: "Argentina se va a recuperar, no creo que el achicamiento de horas de trabajo sea un beneficio. Creo que faltará mano de obra en poco tiempo, las 8 horas no están mal".

Sobre el Día de la Industria destacó: "Debemos festejar este día porque es celebrar los puestos de trabajo, la industria nacional. Es un orgullo realizar este acto. Argentina necesita producción nacional". "El sector alimenticio está creciendo, como toda la industria del país", subrayó Fera en el mismo sentido.

Al referirse a la situación que vive el país, manifestó: "Creemos que es el momento de invertir, Argentina tiene condiciones muy favorables. Estamos obligados a producir para darle de comer al mundo". Y finalizó: "Si comparamos con otros años, hoy estamos muy bien. La pandemia ha retrasado a todos los países del mundo".