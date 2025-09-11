Paritarias UOM en septiembre 2025: qué pasa tras la suba del dólar

Cuánto se cobra en septiembre con aumento

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llega a septiembre con su paritaria finalmente homologada, en un contexto de fuerte volatilidad económica tras las elecciones bonaerenses y con un dólar oficial que volvió a subir $10, acercándose al techo de la banda cambiaria.

La Secretaría de Trabajo, a través de la Disposición 1769/2025, oficializó el convenio firmado entre la UOM y las cámaras empresarias de la metalmecánica (ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA). El acuerdo establece incrementos mensuales de entre 1% y 3,3% entre abril y agosto, sumados a asignaciones no remunerativas que van de $25.000 a $30.000. Con la homologación, los aumentos quedan plenamente vigentes y comienzan a impactar en las liquidaciones de septiembre, regularizando la situación salarial de miles de trabajadores que habían cobrado a cuenta en los últimos meses.

Salarios que se cobran en septiembre

La reciente suba del tipo de cambio agrega presión sobre la negociación colectiva. Los gremios advierten que los incrementos ya pactados podrían perder poder adquisitivo si la inflación se acelera. En este escenario, la UOM no descarta solicitar una reapertura de paritarias antes de fin de año si el salto del dólar se traslada rápidamente a precios, como ocurrió en otras rondas de negociación.

UOM salarios cuánto se paga

Salarios UOM: impacto para el sector metalúrgico

La suba salarial impacta en todos los apartados del CCT 260/75 y en la Rama 17, lo que mejora los ingresos de trabajadores de industrias clave como autopartes, línea blanca y maquinaria. Sin embargo, los empresarios advierten que el encarecimiento de insumos importados podría frenar inversiones y producción en el corto plazo, generando tensión en el empleo. El gremio se mantiene en alerta y seguirá de cerca la evolución del dólar y la inflación. Septiembre se perfila como un mes clave para medir el efecto real de la homologación y definir si será necesario renegociar.

Cuánto se cobra en septiembre de 2025: detalle de aumentos y sumas fijas

Abril: +3,30% y $30.000

Mayo: +1,20% y $25.000

Junio: +1,10% y $25.000

Julio: +1% y $25.000

Agosto: +1% y $25.000

Escalas salariales de la UOM en septiembre 2025

Con el esquema homologado, los valores por categoría para el personal jornalizado y mensualizado de la rama metalmecánica quedan de la siguiente manera:

Personal jornalizado

Categorías generales

Categoría 01/04/2025 01/05/2025 01/06/2025 01/07/2025 01/08/2025 Ingresante $3.514,91 $3.557,09 $3.596,21 $3.632,18 $3.666,50 Operario Calificado $3.807,52 $3.853,21 $3.895,59 $3.934,55 $3.973,90 Medio Oficial $4.105,59 $4.152,83 $4.198,51 $4.240,50 $4.282,90 Operario Especializado $4.389,83 $4.442,87 $4.491,44 $4.536,35 $4.581,72 Operario Esp. Múltiple $4.641,01 $4.696,70 $4.748,37 $4.795,85 $4.843,81 Oficial $4.855,48 $4.913,75 $4.967,60 $5.017,48 $5.067,65 Oficial Múltiple $5.230,11 $5.292,87 $5.351,09 $5.404,60 $5.458,65

Operadores CNC

Categoría 01/04/2025 01/05/2025 01/06/2025 01/07/2025 01/08/2025 Oficial Superior $5.230,11 $5.292,87 $5.351,09 $5.404,60 $5.458,65 Oficial Múltiple Superior $5.596,64 $5.663,90 $5.726,10 $5.783,37 $5.841,20 Oficial Múltiple de Referencia (JMGR) $7.775,00 $7.862,50 $7.917,50 $8.088,00 $9.114,00

Personal mensualizado

Grupo A – Administrativos