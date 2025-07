Paritarias UOM: cuánto cobro en agosto de 2025

Salarios de la UOM aún sin homologar.

A pesar de haber firmado un nuevo acuerdo paritario el pasado 4 de junio, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sigue esperando la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo. La falta de convalidación oficial por parte del Gobierno, que sostiene un límite informal del 1% mensual para las paritarias, impide la aplicación plena del convenio en muchas empresas.

El acuerdo, avalado por cinco de las seis cámaras empresarias del sector, establece un incremento total del 11,2% entre abril y agosto de 2025. Este porcentaje surge de una combinación de aumentos remunerativos y sumas fijas no remunerativas.

Salarios UOM: Cuánto cobra un ingresante en la actividad

Para los trabajadores que recién ingresan en la rama metalmecánica, el nuevo valor hora se fijó en $3.514,91 pesos desde abril. A partir del 1 de septiembre, el valor ascenderá a 3.783,71 pesos, monto que se tomará como base para los próximos ajustes salariales.

En paralelo, se estableció el pago de sumas fijas mensuales no remunerativas: 30.000 pesos en abril y 25.000 pesos en mayo, junio, julio y agosto. Estas cifras deben pagarse junto con los haberes o la segunda quincena, según la modalidad de cada empresa, y pueden ser absorbidas por sumas superiores ya abonadas. En casos de ausencias injustificadas o jornadas parciales, los montos se liquidan de forma proporcional.

Salarios de la UOM.

Falta de homologación y tensión con las cámaras

Si bien el acuerdo fue suscripto por la mayoría del sector, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA) rechazó los términos por considerarlos excesivos para las pymes. Desde la UOM advierten que la ausencia de homologación ya está generando resistencia al pago por parte de muchas empresas.

El gremio no descarta avanzar con medidas de fuerza si no hay una definición en los próximos días. “Los empresarios se amparan en el techo paritario que fija el Gobierno para no pagar lo que firmaron”, señalaron fuentes sindicales. La expectativa es que, como ocurrió en acuerdos anteriores, el Ministerio de Trabajo termine obligando a CAMIMA a adherir al convenio.

Cuánto cobra la UOM en agosto.

Mientras tanto, las negociaciones en la rama 21 (siderurgia) permanecen estancadas. No hay avances con la Cámara Argentina del Acero desde noviembre de 2024, y el conflicto parece quedar supeditado a lo que ocurra primero con la rama 17.

El sindicato y las cámaras acordaron reabrir la discusión salarial a partir del 15 de septiembre, en función de la evolución de la inflación. Desde la UOM advierten que, incluso con este aumento, los salarios continúan corriendo por detrás del costo de vida.