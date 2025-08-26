Paritarias de Camioneros en septiembre 2025: cómo quedan las escalas salariales

Salarios con aumento de los camioneros de Argentina.

Las negociaciones paritarias de agosto dejaron resultados dispares entre los gremios. Mientras varios sindicatos aceptaron el techo salarial que propone el Gobierno —con aumentos en torno al 1% mensual—, otros lograron romper esa pauta y asegurarse incrementos más significativos que impactarán directamente en los haberes de septiembre.

En este escenario, Camioneros se suma a la lista de sindicatos que sellaron acuerdos para reforzar los ingresos de sus afiliados, aunque su incremento se mantuvo alineado con las pautas oficiales, a diferencia de lo conseguido por otros gremios como SATSAID, Perfumistas o Seguros, que lograron porcentajes superiores.

Camioneros: aumento del 3% en tres meses

El sindicato que lidera Hugo Moyano firmó un acuerdo paritario para el trimestre junio-agosto 2025 con un incremento total del 3%, distribuido en tres tramos del 1% mensual. El esquema quedó de la siguiente forma:

1% de junio , cobrado en julio.

1% de julio , percibido en agosto.

1% de agosto, que se cobra en septiembre.

Además, los trabajadores recibirán una suma no remunerativa de $45.000 por mes, que refuerza el ingreso de bolsillo sin impactar en la base de aportes. Como parte del acuerdo, las empresas también deberán aportar $18.500 por afiliado para la obra social del gremio.

Con estas subas y sumas fijas, algunos básicos de convenio para agosto quedaron de la siguiente forma:

Conductor de primera categoría: $785.386,54

Conductor de grúas +300 tn: $1.431.561,59

Chofer de camión blindado: $844.390,17

Auxiliar operativo de 1ª: $1.079.255,64

Administrativo de 1ª categoría: $781.563,63

A estos montos se suman adicionales por viáticos, kilómetros recorridos, zonas desfavorables y otras condiciones especiales.

Salarios de camioneros con aumento.

Gremios con subas superiores

Si bien Camioneros mejoró sus escalas, otros gremios consiguieron aumentos más importantes de cara a septiembre:

SATSAID (televisión y productoras): aumento del 10% para el trimestre julio-septiembre.

Perfumistas: recomposición total del 10% , con 6% aplicado en junio y 4% en agosto.

Seguros: suba del 10,38% en la rama de Capitalización y Ahorro, con un alza del 2,5% en agosto; 2,4% en seguros generales y ART.

Bancarios: actualización automática por IPC, con un 1,9% en agosto, en línea con la inflación de julio.

Cuánto cobran los camioneros en septiembre.

La tensión en las paritarias

El caso de Camioneros muestra cómo los sindicatos más fuertes aceptan acuerdos que se ajustan a la pauta oficial, aunque con sumas fijas que buscan compensar parte del impacto inflacionario. Sin embargo, los gremios que lograron aumentos de dos dígitos se consolidan como los que consiguieron la mayor recomposición de ingresos en este tramo del año.

En definitiva, los sueldos de septiembre 2025 reflejarán dos realidades distintas: por un lado, los trabajadores que quedaron sujetos al límite del 1% mensual y seguirán perdiendo frente a la inflación; por otro, los que lograron acuerdos más altos y aseguran, al menos de manera parcial, una mejora en su poder adquisitivo.