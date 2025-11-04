Cuánto cobra el personal de fuerzas armadas en noviembre 2025: el salario que cobra

Los integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas perciben un nuevo incremento salarial en noviembre de 2025, en el marco del esquema de actualizaciones mensuales dispuesto por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía. La medida fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial mediante la resolución conjunta 63/2025, que fija los haberes correspondientes al personal militar y a la Policía de Establecimientos Navales.
La normativa señala que, “en virtud de la evaluación escalonaria correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional”.
La resolución establece los montos de junio a noviembre de 2025, y detalla en su Anexo I los valores que percibirá cada jerarquía a partir del mes de noviembre. Estos incrementos buscan mantener la equiparación salarial con el resto de la administración pública y reconocer la responsabilidad operativa y de conducción de cada rango dentro de las fuerzas.
Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en noviembre de 2025
A continuación, el detalle completo de los haberes mensuales del personal militar que se liquidarán con los salarios de noviembre:
-
Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.809.917
-
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.505.827
-
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.283.057
-
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.999.757
-
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.738.692
-
Mayor, Capitán de Corbeta: $1.369.800
-
Capitán, Teniente de Navío: $1.134.465
-
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.009.040
-
Teniente, Teniente de Corbeta: $909.683
-
Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $823.875
En cuanto al personal subalterno, las escalas se actualizan del siguiente modo:
-
Suboficial Mayor: $1.404.956
-
Suboficial Principal: $1.245.527
-
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.104.177
-
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $971.246
-
Sargento, Cabo Principal: $871.959
-
Cabo Primero: $782.532
-
Cabo, Cabo Segundo: $724.278
-
Voluntario de 1ª o Marinero de 1ª: $659.720
-
Voluntario de 2ª o Marinero de 2ª: $610.510
Esta actualización mantiene la estructura jerárquica vigente, con una brecha progresiva según el grado y la función desempeñada.
Cuánto perciben los miembros de la Policía de Establecimientos Navales
La resolución también abarca al personal de la Policía de Establecimientos Navales, dependiente del Ministerio de Defensa, que recibe los siguientes haberes actualizados a noviembre de 2025:
-
Comisario Inspector: $866.190
-
Comisario: $831.408
-
Subcomisario: $773.326
-
Oficial Principal: $674.443
-
Oficial Inspector: $613.554
-
Oficial Subinspector: $513.149
-
Oficial Ayudante: $425.056
-
Oficial Subayudante: $373.832
-
Subescribiente: $610.398
-
Sargento Primero: $461.134
-
Sargento: $441.889
-
Cabo: $354.333
-
Agente de Primera: $342.491
-
Agente de Segunda: $336.947
El incremento se enmarca en la política del Ejecutivo de mantener ajustes escalonados y mensuales dentro de la estructura estatal, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo del personal uniformado frente a la inflación.
Con esta nueva escala, los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales percibirán los aumentos correspondientes al cierre del año, mientras el Gobierno proyecta revisar nuevamente los haberes en diciembre como parte de la actualización general de la administración pública nacional.