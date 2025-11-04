Cuánto cobra el personal de fuerzas armadas en noviembre 2025: el salario que cobra

Qué aumenta en noviembre fuerzas armadas

Los integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas perciben un nuevo incremento salarial en noviembre de 2025, en el marco del esquema de actualizaciones mensuales dispuesto por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía. La medida fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial mediante la resolución conjunta 63/2025, que fija los haberes correspondientes al personal militar y a la Policía de Establecimientos Navales.

La normativa señala que, “en virtud de la evaluación escalonaria correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional”.

La resolución establece los montos de junio a noviembre de 2025, y detalla en su Anexo I los valores que percibirá cada jerarquía a partir del mes de noviembre. Estos incrementos buscan mantener la equiparación salarial con el resto de la administración pública y reconocer la responsabilidad operativa y de conducción de cada rango dentro de las fuerzas.

Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en noviembre de 2025

A continuación, el detalle completo de los haberes mensuales del personal militar que se liquidarán con los salarios de noviembre:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.809.917

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.505.827

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.283.057

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.999.757

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.738.692

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.369.800

Capitán, Teniente de Navío: $1.134.465

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.009.040

Teniente, Teniente de Corbeta: $909.683

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $823.875

En cuanto al personal subalterno, las escalas se actualizan del siguiente modo:

Suboficial Mayor: $1.404.956

Suboficial Principal: $1.245.527

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.104.177

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $971.246

Sargento, Cabo Principal: $871.959

Cabo Primero: $782.532

Cabo, Cabo Segundo: $724.278

Voluntario de 1ª o Marinero de 1ª: $659.720

Voluntario de 2ª o Marinero de 2ª: $610.510

Esta actualización mantiene la estructura jerárquica vigente, con una brecha progresiva según el grado y la función desempeñada.

Cuánto perciben los miembros de la Policía de Establecimientos Navales

La resolución también abarca al personal de la Policía de Establecimientos Navales, dependiente del Ministerio de Defensa, que recibe los siguientes haberes actualizados a noviembre de 2025:

Comisario Inspector: $866.190

Comisario: $831.408

Subcomisario: $773.326

Oficial Principal: $674.443

Oficial Inspector: $613.554

Oficial Subinspector: $513.149

Oficial Ayudante: $425.056

Oficial Subayudante: $373.832

Subescribiente: $610.398

Sargento Primero: $461.134

Sargento: $441.889

Cabo: $354.333

Agente de Primera: $342.491

Agente de Segunda: $336.947

El incremento se enmarca en la política del Ejecutivo de mantener ajustes escalonados y mensuales dentro de la estructura estatal, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo del personal uniformado frente a la inflación.

Con esta nueva escala, los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales percibirán los aumentos correspondientes al cierre del año, mientras el Gobierno proyecta revisar nuevamente los haberes en diciembre como parte de la actualización general de la administración pública nacional.