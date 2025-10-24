Aumento para las Fuerzas Armadas en noviembre 2025: el salario que cobran

Salarios fuerzas armadas

El personal militar de las Fuerzas Armadas recibirá noviembre por ahora sin aumento salarial confirmado, pero cobrarán el mismo salario de octubre, que alcanza a todas las jerarquías del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía de Establecimientos Navales.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del esquema de subas mensuales previstas hasta noviembre. Los haberes del personal militar acumulan una mejora del 20,5% en lo que va del año, mientras que aún no se han confirmado los porcentajes correspondientes a noviembre, el último tramo del cronograma dispuesto por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía.

Cuánto cobran los integrantes de las Fuerzas Armadas

Con la aplicación del nuevo incremento, los salarios básicos mensuales quedan establecidos de la siguiente manera:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.749.104

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.451.595

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.233.647

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.956.478

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.701.062

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.340.154

Capitán, Teniente de Navío: $1.109.913

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $987.202

Teniente, Teniente de Corbeta: $889.995

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $806.045

En el caso de los suboficiales, las remuneraciones quedan de la siguiente manera:

Suboficial Mayor: $1.374.550

Suboficial Principal: $1.218.571

Sargento Ayudante, Suboficial Primero o Suboficial Ayudante: $1.080.280

Sargento Primero, Suboficial Segundo o Suboficial Auxiliar: $950.227

Sargento o Cabo Principal: $853.088

Cabo Primero: $765.596

Cabo o Cabo Segundo: $708.603

Voluntario de 1.ª y Marinero de 1.ª: $645.442

Voluntario de 2.ª y Marinero de 2.ª: $597.297

El esquema de incrementos establecido por el Gobierno contempla ajustes mensuales hasta noviembre, aunque los porcentajes del último tramo aún no fueron oficializados.

Fuentes del sector indican que las próximas definiciones dependerán de la evolución fiscal y de las negociaciones internas entre Defensa y Economía.

Hasta el momento, el acumulado anual del 20,5% posiciona al personal de las Fuerzas Armadas en un proceso gradual de recomposición salarial, con el objetivo de reducir brechas respecto de otros sectores del Estado y reconocer la labor operativa de los efectivos en todo el país.

Cuánto cobran los soldados voluntarios

El sueldo de un soldado voluntario en Argentina se define a través de las resoluciones conjuntas del Ministerio de Defensa, que regulan las escalas salariales del personal de las Fuerzas Armadas.

Estas actualizaciones buscan reconocer la labor militar y mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. Durante noviembre de 2025, los soldados voluntarios y marineros recibirán un nuevo aumento en sus haberes, en el marco del cronograma de recomposición salarial dispuesto por el Gobierno nacional.

Con la actualización correspondiente a noviembre, los voluntarios de primera y los marineros de primera pasarán a cobrar $653.850 mensuales, mientras que los voluntarios de segunda y los marineros de segunda percibirán $605.061. Este ajuste forma parte del esquema establecido por la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial, que contempla incrementos mensuales de aproximadamente 1,3% hasta noviembre.