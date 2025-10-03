Precio de Netflix en octubre de 2025: cuánto cuesta cada plan

Cuánto cuesta Netflix y cómo darlo de baja

Netflix se mantiene como la plataforma de streaming más cara en Argentina y en octubre conserva sus planes con distintos valores según la modalidad elegida y las prestaciones disponibles. A los precios base se les aplican los impuestos correspondientes, lo que eleva de manera considerable el costo final de cada abono.

Los precios de Netflix en octubre

En este mes, los planes se mantienen en tres modalidades principales, a las que se suman los recargos por miembros adicionales:

Plan Básico: $7.199 por mes (base) → con impuestos, alrededor de $10.870 .

Plan Estándar: $11.999 (base) → con impuestos, unos $18.118 .

Plan Premium: $15.999 (base) → con impuestos, aproximadamente $24.158 .

Miembro extra: $8.048 adicionales por cada usuario agregado.

Qué incluye cada plan de Netflix

Básico: una pantalla a la vez, calidad estándar (720p).

Estándar: dos pantallas en simultáneo, calidad Full HD (1080p).

Premium: hasta cuatro pantallas en simultáneo, resolución Ultra HD (4K) con HDR y descargas múltiples.

Cuánto cuesta Netflix

Cómo gestionar la cuenta de Netflix

Los usuarios pueden cambiar de plan o cancelar la suscripción directamente desde netflix.com. El procedimiento es sencillo: ingresar con el perfil, entrar en la sección “Cuenta”, luego en “Membresía y facturación” y seleccionar “Cancelar membresía”. La suscripción se mantiene activa hasta el cierre del período de facturación vigente.

Alternativas gratuitas de streaming

Ante el alto costo de las plataformas pagas, cada vez más usuarios recurren a opciones sin abono mensual bajo el modelo AVOD (video a demanda con publicidad). Algunas de las más usadas en Argentina son:

Samsung TV Plus, Xiaomi MiTV+ y LG Channels: vienen integradas en los televisores inteligentes de cada marca y permiten ver canales en vivo y contenidos por categorías sin costo.

Mercado Play: disponible para usuarios de Mercado Libre, con películas, series, infantiles y documentales.

Pluto TV: una de las más populares, combina canales en vivo con series, películas y noticias.

Tubi: amplia biblioteca internacional con producciones originales, gratuita y sin registro obligatorio.

Cuánto cuesta Netflix

Cómo dar de baja Netflix

Para gestionar la baja del servicio es necesario ingresar a la página oficial de Netflix desde un navegador web. Una vez dentro de la cuenta, el usuario debe:

Acceder al perfil personal: al iniciar sesión, desplegar el menú ubicado en el ícono superior derecho y hacer clic en la opción “Cuenta”. Ir a Membresía y facturación: allí aparece el estado de la suscripción y el medio de pago registrado. Seleccionar Cancelar membresía: al presionar este botón, se despliega la opción “Finalizar cancelación”, que confirma la baja del servicio.

Es importante destacar que la cancelación no tiene efecto inmediato. La cuenta permanece activa hasta que finaliza el período de facturación ya abonado, lo que significa que se puede seguir viendo contenido hasta esa fecha sin cargos adicionales.