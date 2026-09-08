Milei usó a Malvinas y no le sirvió para esconder el derrumbe del consumo, el tarifazo en transporte y la caída de la economía

El presidente Javier Milei lanzó un discurso que contradijo su pensamiento público sobre la soberanía argentina en Malvinas para frenar el desplome de su imagen ante el avance desenfrenado de la crisis económica. Sin embargo, un relevamiento privado reveló que el nivel de conversación digital sobre las islas volvió a los parámetros previos a la cadena nacional. Mientras el jefe de Estado ensayaba una postura nacionalista, también se daban a conocer nuevas noticias que grafican el vacío del bolsillo.

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En paralelo al novedoso discurso malvinero, al Presidente no se le ocurrió mejor idea que festejar el incremento del empleo informal para defenderse de las acusaciones por la precarización y la destrucción del empleo asalariado. No se trató de algo azaroso, sino que recurrir a este tipo de ponderaciones insólitas -como el avance del trabajo no registrado- pareciera ser lo único que le queda para defender el andar del rumbo económico.

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Se agota el efecto Malvinas

De acuerdo a un relevamiento de la consultora Ad Hoc, luego del pico de conversación digital que generó la causa Malvinas el viernes pasado, las menciones vinculadas al tema se desplomaron un 78% el lunes. La repercusión también alcanzó a la conversación digital alrededor de Milei, aunque el impacto comienza a perder fuerza.

Durante la primera semana de septiembre, la imagen digital del Presidente mostró una mejora respecto de agosto. Sin embargo, el balance continúa siendo negativo.

47% de las menciones fueron negativas

32% fueron positivas

21% fueron neutrales o informativas

Lo que Milei no puede ocultar: aumentos en el transporte

Septiembre comenzó con nuevas subas en las tarifas de colectivos, subtes y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos aumentaron un 4,1%, mientras que las líneas que dependen de la provincia de Buenos Aires tuvieron un incremento del 4,3%. Como si no alcanzara, la semana del anuncio por Malvinas estuvo marcada por problemas para acreditar cargas en la tarjeta SUBE.

El subte porteño también actualizó su tarifa y el boleto pasó a costar $ 1.753. Sin embargo, el mayor aumento porcentual se registró en los trenes: el boleto mínimo pasó de $ 420 a $ 480 para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada, lo que representa una suba del 14,29%.

De esta manera, los trenes del AMBA registraron el incremento más fuerte entre los principales medios de transporte. El boleto mínimo avanzó $60 y llegó a los $480.

El consumo sigue en caída

En un escenario marcado por el endeudamiento de los hogares y la falta de una recuperación sostenida de los ingresos, el consumo volvió a retroceder en agosto. De acuerdo con el último relevamiento de CAME, las ventas minoristas bajaron un 2,7% frente a julio. Entre los sectores más afectados aparecen dos rubros particularmente sensibles para los hogares: alimentos y farmacias.

La comparación interanual también arrojó una caída. Las ventas fueron un 0,2% menores que en agosto de 2025, mientras que el acumulado del año muestra un retroceso del 2,4%.

CAME atribuyó este comportamiento a la "reducción del poder adquisitivo, el impacto de las tarifas de servicios sobre los ingresos y el endeudamiento de los hogares". La entidad empresaria agregó que, después de las vacaciones y con menores ingresos disponibles, las familias concentraron sus compras en artículos considerados indispensables.

La percepción de los comerciantes también refleja este escenario. El 47,4% aseguró que durante agosto tuvo un nivel de actividad similar al del mismo mes del año pasado. En cambio, el 46,5% afirmó que su situación empeoró, dos puntos porcentuales más que el 44,5% registrado en julio. Solo el 6,1% de los comerciantes consultados señaló que la actividad de su negocio había mejorado.

La actividad económica no logra recuperarse

Por otra parte, la actividad económica volvió a retroceder en julio y alcanzó su nivel más bajo del año, según el índice elaborado por Analytica, un indicador que busca anticipar el comportamiento del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec. El relevamiento mostró una caída del 1,1% respecto de junio. En la comparación interanual, en cambio, se mantuvo una variación positiva del 0,7% frente a julio de 2025.

El deterioro mensual fue generalizado y alcanzó a una parte importante de los sectores analizados. Entre las ramas que registraron retrocesos aparecen sectores con una fuerte incidencia sobre el conjunto de la economía, como el complejo automotor y el siderúrgico.

A este panorama se suman los datos del Instituto Argentina Grande, que permiten dimensionar el impacto sobre el empleo registrado. Según ese informe, las actividades que redujeron su nivel de actividad durante el gobierno de Milei concentran 6,8 millones de los 9,5 millones de asalariados registrados. Es decir, representan el 71,3% del total.

Por el contrario, los sectores que lograron crecer reúnen apenas el 28,7% del empleo asalariado registrado.

Ni los aliados de Milei pueden ocultar el deterioro

El combo de datos descripto se sintetiza en que la percepción negativa sobre la economía sigue creciendo entre la mayoría de la población. Según el último relevamiento de Giacobbe & Asociados, cercana a los intereses libertarios, casi seis de cada diez argentinos consideraron en agosto que la situación económica está empeorando.

En concreto, el 58,4% manifestó una mirada negativa sobre la evolución de la economía, mientras que el 48,9% sostuvo que ese deterioro tiene un impacto directo sobre su vida cotidiana. El resultado prácticamente no mostró cambios respecto de julio, aunque se mantiene por encima de los niveles registrados a fines de mayo y comienzos de junio, cuando la percepción negativa había llegado al 54%.

La encuesta también indagó sobre el programa económico impulsado por el Gobierno. En este caso, la respuesta más crítica fue también la más elegida: el 47,8% consideró que el plan es "equivocado" y que "la gente sufre sin sentido".

En el otro extremo, el 22,4% sostuvo que hay que "aguantar" el ajuste ante la expectativa de que la situación económica pueda mejorar en el futuro. Otro 16,8% adoptó una posición más favorable al Gobierno y relativizó el impacto de las medidas: consideró que el ajuste no es tan grande y que "vamos bien".