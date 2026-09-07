El Gobierno denunciará a Navitas por explotar petróleo en Malvinas

El gobierno argentino anunció que presentará una denuncia penal contra las empresas petroleras del grupo Navitas por haber obtenido licencias del Reino Unido para explorar y/o explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas. La denuncia alcanza a todos los accionistas, directores, gerentes, sindicos, miembros del consejo de rigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible, según indica el comunicado oficial. "La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberania de la República Argentina sobre el las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y os espacios maritimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional", afirmó el Gobierno.

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Comunicado de la Oficina del Presidente

Las empresas alcanzadas por la denuncia son: Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum-LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) 0il & Gas Ltd. El gobierno también afirmó que seguirá investigando y promoviendo acciones que "sean necesarias" para no dejar "impune ningún acto" que vulnere los derechos soberanos del país.

En el mismo texto, el Gobierno anunció que dio una instrucción al ministro de Economía Luis Caputo para que "priorice" en el armado del Presupusto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos que "aseguren" la seguridad nacional y "protección" de los intereses soberanos. "Estas medidas forman parte de una politica integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos".

Más de 45 sanciones por actividades en Malvinas

El sábado, el Gobierno compartió otro comunicado en el que anunció sanciones a 45 "sujetos", tanto personas humanas como sujetos jurídicos, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2 de la Ley 26.659, la legislación que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.