En la previa de la visita del papa León XIV, la Iglesia salió con los tapones de punta contra el gobierno de Javier Milei. “La macroeconomía no baja al plato”, sentenció el Arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, durante una conferencia de prensa en esa provincia. El eclesiástico apuntó contra el discurso libertario de la baja de la pobreza y caracterizó al estilo discursivo del oficialismo como “palabrerío ofensivo”.

{{{htmlAmp}}}

"Esa macroeconomía de la que no hablan y ese qué sé yo, no baja al plato”, planteó Rossi en declaraciones recogidas por el La Política Online. En esa línea, el religioso cruzó la narrativa libertaria respecto de que existe una baja sustancial de la pobreza. "Cuando dicen 'hemos sacado no sé cuántos millones de la pobreza', no sé dónde los han puesto, creo que los han puesto a algunos en la miseria", consideró el Arzobispo.

A su vez, Rossi defendió la noción de justicia social que fue varias veces denostada por el Gobierno y el propio Milei. "Que hoy hablés de justicia social como inmoral y como aberrante, la verdad que es aberrante la frase", sostuvo el religioso. El Arzobispo cordobés ya había anticipado que el papa León “no llega con los ojos vendados” con relación a la realidad que atraviesa la Argentina.

Papa León XIV en Argentina

El Gobierno formalizó el operativo de seguridad y el esquema de custodia que estará vigente durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La estadía del pontífice en el país se enmarca en su Viaje Apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, anunciado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el pasado 5 de agosto.

La disposición quedó establecida mediante las Resoluciones 898/2026, 899/2026 y 900/2026, suscriptas por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. A través de esas normas, el Ejecutivo puso en marcha el Comando Unificado Federal, que tendrá a su cargo la articulación de las distintas tareas operativas vinculadas con el dispositivo.

Ante la importante movilización de fieles que se espera durante las actividades del Papa, el Ministerio de Seguridad resolvió conformar tres comandos específicos, cada uno destinado a las jurisdicciones incluidas en el recorrido de León XIV.

Los dispositivos establecidos son: