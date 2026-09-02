Cuánto sale el boleto de colectivo en septiembre 2026: el precio en CABA y Provincia de Buenos Aires

El boleto de colectivo aumentó en septiembre de 2026 tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los incrementos y los valores finales son diferentes según la jurisdicción en la que opere cada línea.

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Desde el 1° de septiembre, los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 4,1%, mientras que los servicios provinciales bonaerenses tuvieron un ajuste del 4,3%.

De esta manera, para los pasajeros con la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo cuesta $887,87 en CABA y $1.158,97 en la provincia de Buenos Aires. La tarifa aumenta progresivamente de acuerdo con la distancia recorrida.

Cuánto cuesta el boleto de colectivo en CABA en septiembre 2026

Las líneas de colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires aplicaron desde septiembre un incremento del 4,1%. Con el ajuste, el boleto mínimo pasó de $852,90 a $887,87.

Los nuevos precios para pasajeros con SUBE registrada quedaron establecidos de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $887,87.

$887,87. De 3 a 6 kilómetros: $986,57.

$986,57. De 6 a 12 kilómetros: $1.062,56.

$1.062,56. De 12 a 27 kilómetros: $1.138,61.

La actualización alcanza a las 28 líneas de colectivos que circulan dentro de la Ciudad y se encuentran bajo jurisdicción porteña. Con el incremento de septiembre, las tarifas de estos servicios acumulan una suba del 43,70% durante 2026.

Aumentos en septiembre

Cuánto sale el colectivo en Provincia de Buenos Aires en septiembre 2026

En la provincia de Buenos Aires, el ajuste aplicado desde septiembre fue del 4,3%, algo superior al establecido para los colectivos porteños. El boleto mínimo pasó de $1.111,19 a $1.158,97, mientras que en los trayectos de mayor distancia la tarifa supera los $2.000. La escala vigente quedó de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $1.158,97.

$1.158,97. De 3 a 6 kilómetros: $1.303,83.

$1.303,83. De 6 a 12 kilómetros: $1.448,71.

$1.448,71. De 12 a 27 kilómetros: $1.738,45.

$1.738,45. Más de 27 kilómetros: $2.043,84.

Con esta actualización, los colectivos bonaerenses acumulan un incremento del 68,76% en lo que va de 2026.

Cuál es la diferencia entre el boleto de CABA y Provincia

El nuevo cuadro tarifario amplía la diferencia entre el boleto mínimo de ambas jurisdicciones. Mientras que en CABA el primer tramo cuesta $887,87, en territorio bonaerense asciende a $1.158,97. Esto representa una diferencia de $271,10 por viaje entre ambas tarifas mínimas.

También existen diferencias en los tramos más extensos. En los colectivos porteños, el recorrido de entre 12 y 27 kilómetros cuesta $1.138,61, mientras que en los servicios provinciales bonaerenses alcanza los $1.738,45.

Cuánto cuesta el colectivo en septiembre

Cuánto cuesta viajar en transporte público en septiembre

Los colectivos no fueron el único medio de transporte que comenzó septiembre con nuevas tarifas. También se actualizaron los valores del subte y los trenes del AMBA. El boleto de subte pasó a costar $1.753, mientras que el Premetro quedó en $613,55. En los trenes, el boleto mínimo aumentó de $420 a $480 para los usuarios con SUBE registrada.

Así, los nuevos valores mínimos de referencia para septiembre son $887,87 para los colectivos de CABA, $1.158,97 para los colectivos bonaerenses, $480 para los trenes y $1.753 para el subte porteño.