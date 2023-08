Massa: “La discusión de fondo es si Argentina es un país primarizado o industrial”

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó hoy que “la discusión de fondo es si Argentina es un país primarizado o industrial”, al referirse a la elección presidencial de octubre, y dijo que en esa compulsa lo que está en juego es "un país en vías de desarrollo versus la lógica de la selva".

"Argentina no es un país desarrollado que puede aceptar que todas las reglas de mercado se desarrollen libremente. La elección de fondo es si Argentina es un país primarizado, solamente enfocado en la exportación de bienes primarios, o si es un país que elige un proyecto de desarrollo industrial", subrayó Massa esta tarde al participar en un evento organizado por el Consejo de las Américas.

En ese sentido, dijo que la Argentina tiene oportunidades para "construir un proyecto de desarrollo industrial con valor agregado alrededor del sector agroindustrial y también de otros sectores como el de Oil & Gas o la minería”, que permitan desarrollar de forma federal al país.

En los comicios del 22 de octubre “está en claro que hay dos caminos, no hay tres” en disputa, dijo Massa: un “modelo de desarrollo industrial”, encarnado por el oficialismo; contra otro de “exportación de bienes primarios”, en los que ubicó al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, y a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quienes también participaron del encuentro.

“Esta idea de libre mercados destruye a las empresas. ¿Qué pasaría con nuestra industria farmacéutica si dejáramos que ingresen el medicamento de la India. O por qué no le preguntan qué les pasó a los empresarios de Ecuador” con la dolarización, inquirió Massa a los empresarios presentes en la sede de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Massa, quien arribó en las primeras horas de la tarde al país proveniente de Paraguay, tras su presencia el martes y miércoles en Washington, donde se reunió con autoridades del FMI y la Casa Blanca, realizó su exposición en el marco de un encuentro especial, ya que el evento en sí se llevó a cabo hasta el mediodía en el Hotel Alvear.

Con el foco puesto en polemizar con Javier Milei, Massa advirtió a los empresarios que “rompiendo con China perdemos un mercado de US$ 15.000 millones, rompiendo con Brasil y el Mercosur, un mercado de US$ 12.000 millones, además de que no se cómo van a hacer para llevar adelante la actividad industrial sin importación de bienes intermedios de esos países”.

“No les pido que tomen partido por una fuerza política, tomen partido por sus empresas. Les pido que a la hora de discutir el futuro del país, por lo menos hagan la cuenta del almacenero”, les dijo a los empresarios presentes.

Massa también se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitieron llegar a un acuerdo alcanzado el miércoles y que habilitó un desembolso de US$ 7.500 millones .

“Estuvimos cuatro meses negociando. Nos pedían unificación cambiaria y una devaluación del 100%. Luego del 60 %. Yo me pregunto qué pasaría con (el valor de) sus industrias si se hacía esa devaluación, y cómo impactaría eso en la sociedad”, subrayó el ministro de Economía.

Adelantó que con esos US$ 7.500 millones y la acumulación de otros US$ 2.000 millones por compras de divisas del Banco Central, “permitirán controlar conductas monopólicas u oligopólicas (de determinadas empresas) aprovechando al devaluación que impuso el FMI”.

En ese contexto, advirtió que podría “abrir la importación para generar la competencia y apostar a mercados más transparentes a la hora de analizar la economía",.

El candidato a presidente de UxP también cuestionó el rol del FMI al afirmar que "en los últimos 60 días dejó de ser el prestamista de última instancia" para convertirse "en un acreedor privilegiado socorrido por operaciones de crédito bilateral de otros países".

En ese marco, Massa destacó la celeridad de los préstamos “puente” que obtuvo el país durante julio y agosto con Qatar, China y el Bando de Desarrollo de América Latina - CAF, para saldar los vencimiento que la Argentina tenía con el FMI.

De cara al futuro, Massa aseguró que “en 2024 auguramos un año muy distinto al actual” en el que habrá “entre US$ 30.000 o US$ 40.000 millones de superávit comercial”.

El crecimiento exportador estará apalancado por “el crecimiento del sector minero, más litio, más cobre, más sector energético”, más la recuperación del agro, entre otros.

En el evento estuvieron presentes el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; el presidente la CAC, Natalio Grinman; el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; y el CEO de la petrolera Vista, Miguel Galuccio, entre otros empresarios.

Con información de Télam