Desde Coviar esperan que asistencia financiera permita afrontar pérdidas al sector vitivinícola

(Por Carlos Joseph) El electo presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Mario González, confió en que la asistencia financiera anunciada para el sector permita afrontar las importantes pérdidas que se esperan en lo productivo por las contingencias climáticas.

A días de su asunción, el próximo 4 de marzo durante el tradicional Desayuno de la entidad público-privada en el marco de la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, el productor riojano señaló que los daños por el granizo y las heladas fueron grandes y hay que acompañar al productor.

En una entrevista con Télam, el titular del organismo que gestiona y articula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI), se manifestó a favor de seguir apostando al diálogo y el consenso.

A continuación los principales tramos del reportaje:

Télam: Asume en un momento muy desafiante para el sector.

Mario González: Es un año complejo desde lo climático y lo económico; muchas variables que se conjugan, pero como buenos productores somos muy optimistas y siempre creemos que va a ser bueno el año siguiente; desafíos interesantes para llevar adelante con los muy buenos equipos de la Coviar.

T: ¿Cuáles creen que serán las consecuencias en lo productivo?

M. G.: Recién vamos a tener la realidad pos vendimia; a priori, sabemos que los daños han sido fuertes y que la merma de producción obviamente que va a estar; va a ser complejo; hay que ver cómo se puede acompañar al productor para que no se caiga y pueda continuar al año siguiente.

T: Hace unos días en La Rioja el ministro de Economía Sergio Massa realizó algunos anuncios de asistencia para el sector, en particular los pequeños productores.

M. G.: Hubo dos anuncios importantes; uno, el Proviar II; y otro, por el tema heladas, que en noviembre, cuando se produjeron, ya se había instrumentado a través de un esquema que va a llegar a cada una de las provincias; es importante que se haya instrumentado rápido; lógicamente, las herramientas financieras siempre son insuficientes; pero destacamos lo importante que fue la rapidez con la que en aquel momento se actuó y ahora terminando de ver cómo se va a terminar de implementar.

T: ¿A cuánto ascienden los fondos del Proviar II?

M. G.: En esta segunda etapa son 40 millones de dólares, a los que se le suman 10 millones de contraparte, o sea que también se trata de un monto de 50 millones de dólares, como los de la primera etapa.

T: ¿Alcanzan estos fondos?

M. G.: Estos fondos son importantes sobre todo para incorporar tecnología en el sector primario, los pequeños productores, no las grandes superficies; y van a permitir dar un pasito; hay mucho todavía por hacer o mejorar, pero es un primer paso, en particular para el pequeño productor, que es al que más le cuesta obtener financiamiento.

T: En el sector hay una gran necesidad de obras hídricas...

M. G.: El problema hídrico es un tema importante en las provincias vitivinícolas; por eso es uno de los objetivos estratégicos de la Corporación y el Plan Estratégico; sin agua no podemos producir; hay que trabajar mucho en cuestiones estructurales, en grandes obras para que el agua llegue hacia el sector productivo y la tecnificación intra finca; tenemos que eficientizar el uso del agua al máximo y para eso hay que tener el financiamiento.

T: El sector avanzó mucho en tecnología, como el riego por goteo, en los últimos años.

M. G.: La viticultura avanzó muchísimo, pero queda un sector todavía que no lo puede tomar que sobre todo es el más pequeño el más chico; ahí el Proviar va a cumplir un rol importante; otro tema también sumamente importante es el de los costos de la energía: la tarifa empieza a ser un componente sumamente importante dentro de los costos operativos de cualquier productor, así que el cambio de la matriz energética hacia sistemas solares es súper necesario, por costo y medio ambiente; por eso otro de los temas estratégicos de la Corporación es la sostenibilidad.

T: ¿Hay una buena recepción a la producción sustentable en el sector?

M. G. Sí, total; lo que nos ha pasado con esto es que el riego presurizado ingresó a Argentina fuertemente en la década de los 90 pero lo solar llegó hace pocos años; todavía hay muy poco desarrollo; las grandes empresas que lo han incorporado los resultados son óptimos pero hay que seguir y para eso hace falta financiamiento.

T: El sector vitivinícola se diferencia de otros por haber elaborado un proyecto en común, el PEVI 2020 que se extendió a 2030, pero al mismo tiempo muestra diferencias. ¿Cómo está la relación entre la Coviar y otras entidades?

M.G.: Dentro de la Coviar están sentadas por ley las entidades más representativas del sector; cada una tiene su agenda y así tiene que seguir siendo; Coviar en una institución designada para desarrollar y llevar a cabo un plan estratégico; entendiendo los roles de cada uno no deberíamos tener problemas; estamos abiertos y es necesario trabajar juntos, que no haya inconvenientes y que los que haya podamos resolverlos; con diálogo se puede todo, donde estemos de acuerdo avanzaremos juntos y donde no, trataremos de lograr el consenso.

Coviar nació con el consenso como clave para avanzar; quizás eso se fue perdiendo un poquito y lo tenemos que retomar rápidamente; lo más importante es saber el rol que tiene cada una de las instituciones y Coviar engloba a todos, no sólo a los privados, sino que como entidad público-privada, tenemos posibilidades de desarrollar estrategias y discusiones con los entes públicos que están cerca nuestro.

T: ¿Cuáles son los objetivos de su gestión?

M. G.: Hay que seguir apostando al diálogo y el consenso; trabajar en pos de una vitivinicultura argentina con todos sus matices, que tiene 18 provincias distintas, con productos, climas y estrategias diferentes, pero tratando de lograr una sola estrategia hacia dónde queremos ir como país vitivinícola de acá a diez años.

Con información de Télam