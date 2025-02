Jubilación en riesgo: este es el mínimo de años trabajados que exige el gobierno.

La Administración del Seguro Social (SSA) estableció en su página web oficial los criterios fundamentales que deben cumplirse en Estados Unidos para solicitar los beneficios de jubilación de ahora en más. Para empezar a recibir los pagos, es imprescindible haber alcanzado la edad mínima requerida para jubilarse y haber acumulado la cantidad de créditos necesarios para acceder a los cobros.

El Seguro Social otorga créditos laborales en función de las ganancias de cada trabajador. Desde 1978, la cantidad máxima de créditos que se pueden obtener en un año es de cuatro. El monto de ingresos necesario para obtener un crédito varía anualmente. En 2025, por ejemplo, se requerirán USD 1.810 para acumular un crédito, lo que equivale a un ingreso anual de USD 7.240 para alcanzar el límite máximo.

Para acceder a la jubilación del Seguro Social, es obligatorio acumular al menos 40 créditos, lo que equivale a aproximadamente 10 años de trabajo.

Cuáles son los otros beneficios para solicitar la jubilación en Estados Unidos

Además de contar con 40 créditos laborales, el solicitante debe tener al menos 62 años para poder iniciar el trámite. Es importante tener en cuenta que quienes opten por solicitar la jubilación antes de la edad plena verán reducidos sus beneficios, en un esquema conocido como "jubilación temprana".

En cambio, quienes posterguen su solicitud después de la edad plena y hasta los 70 años recibirán un incremento en sus pagos. Según la SSA, "por cada año completo que se retrase la jubilación después de la edad plena, el beneficio mensual aumentará un 8%".

Cabe destacar que una persona puede acumular más créditos de los 40 requeridos, pero esto no afectará el monto del beneficio mensual. La SSA aclara que "el cálculo del pago mensual se basa en el promedio de ingresos a lo largo de los años de trabajo, no en la cantidad total de créditos obtenidos". Por último, los créditos del Seguro Social permanecen registrados en el historial laboral de cada persona y no se pierden en caso de períodos de inactividad.

Argentina: el paso a paso de los trámites para mi jubilación en ANSES

Llegar al momento de la jubilación es un paso importante en la vida de cualquier trabajador. Si ya llegaste a la edad requerida y tenés los aportes correspondientes, es el momento de comenzar con los trámites para acceder a tu jubilación, por eso te vamos a contar paso a paso todo lo que necesitás saber para iniciar el proceso con Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

¿Cuáles son los requisitos para iniciar el trámite de jubilación en ANSES?

Para poder acceder a tu jubilación, debés cumplir con algunos requisitos básicos establecidos por la ANSES. Estos son:

Edad

Si sos mujer, tenés que tener 60 años .

. Si sos varón, la edad mínima es 65 años.

Aportes

Debés tener 30 años de aportes registrados a la seguridad social. Este requisito puede variar dependiendo del tipo de trabajo que hayas realizado.

Si trabajaste en alguna actividad específica o en una caja provincial o profesional, puede haber particularidades que se deben tener en cuenta. En esos casos, es importante que consultes más detalles sobre tu situación particular.

¿Qué documentación necesito?

Una vez que tengas claro que cumplís con los requisitos, el siguiente paso es reunir la documentación necesaria. Estos son los documentos básicos que vas a necesitar:

DNI : Es el documento más importante, por lo que es imprescindible que lo tengas a mano.

: Es el documento más importante, por lo que es imprescindible que lo tengas a mano. Formulario "Solicitud de prestaciones previsionales" (P.S. 6.18) : Este formulario lo podés completar en línea desde la página de ANSES.

: Este formulario lo podés completar en línea desde la página de ANSES. Historial laboral: Para verificar tus aportes, vas a necesitar consultar tu Historia Laboral. Esto lo podés hacer ingresando a tu cuenta en mi ANSES. Si detectás que te faltan aportes, podés reunir pruebas que respalden tu trabajo, como recibos de sueldo, certificaciones de servicios, comprobantes de afiliación a la obra social, o incluso una declaración jurada.

Si sos mujer, además tenés acceso al Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado. Esto aplica si realizaste tareas de cuidado de hijos o familiares. Para esto, necesitás presentar:

Partidas de nacimiento de tus hijos .

. Certificado de Discapacidad (CUD) , en caso de tener hijos con discapacidad.

, en caso de tener hijos con discapacidad. Sentencia de adopción, si los hijos son adoptados.

¿Cómo se realiza el trámite de jubilación?

Ahora que tenés los requisitos claros y la documentación reunida, es el momento de iniciar el trámite. Para hacerlo, seguí estos pasos:

Paso 1: Consultar tu Historia Laboral en mi ANSES

Lo primero que tenés que hacer es ingresar a mi ANSES. Necesitás tu CUIL y tu clave de Seguridad Social para acceder. Una vez dentro, seleccioná la opción "Trabajo" y luego "Consultar Historia Laboral". Esto te va a permitir verificar si todos tus aportes están correctamente registrados.

Si notás que falta algún aporte, no te preocupes. Podés reunir documentación adicional (recibos de sueldo, certificados de servicio, etc.) para completar los aportes faltantes.

Paso 2: Solicitar un turno

Una vez que verificaste tus aportes y reuniste toda la documentación, el siguiente paso es solicitar un turno para ser atendido en una oficina de ANSES. Recordá que el día del turno tenés que llevar tu DNI.

El proceso es sencillo: entrás al sitio web de ANSES, seleccionás la opción para pedir un turno y elegís la oficina más cercana a tu domicilio. En general, te darán un turno para dentro de pocos días, aunque puede variar según la disponibilidad en cada localidad.

