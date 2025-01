Alerta ANSES: por decisión de Milei estas personas no van a poder jubilarse

A partir de 2025, se eliminará el plan de moratoria previsional.

El sistema previsional en Argentina atraviesa un momento crítico tras la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar la moratoria previsional que beneficiaba a miles de argentinos.

A partir de marzo de 2025, quienes no hayan regularizado sus aportes no podrán acceder a este beneficio, lo que afectará principalmente a aquellos que no lograron completar los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.

¿Qué es la moratoria previsional y cómo afectaba a los argentinos?

La moratoria previsional era una herramienta fundamental para quienes no lograban reunir los 30 años de aportes que exige la ley para jubilarse. Este plan, vigente desde 2023, permitía a las personas regularizar sus aportes mediante pagos en cuotas.

Principalmente se aplicaba a mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años, así como a personas de 50 años o más que contaban con menos de 20 años de aportes.

La moratoria también alcanzaba a quienes, aunque ya cumplían con la edad jubilatoria, no tenían suficientes años de aportes para acceder a una jubilación completa.

Con esta medida, miles de personas lograron acercarse a la jubilación, ya sea pagando sus aportes atrasados o utilizando el plan de cuotas de hasta 120 pagos. Sin embargo, la noticia reciente es que este beneficio va a llegar a su fin el 23 de marzo de 2025, y desde esa fecha, quienes no hayan regularizado sus aportes no van a tener más esa opción.

¿Quiénes se ven afectados por la eliminación de la moratoria?

La eliminación de la moratoria previsional afecta directamente a aquellas personas que aún no han completado sus aportes y que, a partir de 2025, no podrán acceder a la jubilación a través de este mecanismo.

La moratoria previsional permitía regularizar aportes a quienes no cumplían los años.

En otras palabras, si no han logrado poner al día sus aportes antes de la fecha límite, se van a tener que ver obligadas a buscar otras alternativas. Esto va a afectar de lleno a trabajadores informales o personas que, por distintas razones, no pudieron realizar sus aportes durante su vida laboral.

A partir de 2025, las personas que no tengan los años de aportes completos tendrán que recurrir a otras opciones, como la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación está destinada a quienes no lograron acceder a la jubilación y tiene un monto equivalente al 80% de la jubilación mínima

Asimismo, quienes reciban la PUAM podrán acceder a beneficios sociales como la cobertura médica del PAMI y asignaciones familiares, pero no recibirán una pensión completa.

¿Qué alternativas existen para quienes aún no regularizaron sus aportes?

Aunque la moratoria previsional desaparezca, aquellos que todavía no hayan regularizado sus aportes podrán buscar otros mecanismos. Uno de ellos es el pago voluntario de aportes a través de la modalidad del régimen simplificado, o bien, completar los años faltantes por otros medios antes de llegar a la edad de jubilación.

Quienes no regularicen sus aportes deberán recurrir a la PUAM como alternativa.

Además, el gobierno también promueve el acceso a la PUAM como una alternativa para quienes no puedan completar sus aportes a tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la PUAM no es una jubilación plena y su monto es considerablemente menor que el de una pensión completa.

¿Qué hacer ahora para jubilarse?

Si estás cerca de la jubilación o tenés la edad para hacerlo, es crucial que te acerques a ANSES antes de marzo de 2025 si aún no regularizaste tus aportes. Vas a poder inscribirte en el plan de moratoria y aprovechar las cuotas para completar tu historia laboral y así acceder a una jubilación más completa.

Para los que no logren completar la moratoria a tiempo, la opción será la PUAM, pero es importante que estemos informados sobre estas alternativas para planificar la jubilación con la mayor cantidad de recursos posibles.

Este cambio en el sistema previsional refleja el enfoque económico de la actual administración, pero también trae consigo desafíos para muchos argentinos que aún esperan completar sus aportes y poder jubilarse con tranquilidad.