Cuánto ascienden las jubilaciones con el aumento de marzo

El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones y prestaciones familiares a cargo de la Anses, que será de 8,07% y regirá a partir de este mes. Se trata de la primera recomposición de haberes derivada de aplicar la nueva fórmula de Movilidad Jubilatoria y será el incremento más alto en la gestión del Frente de Todos.

Cabe mencionar que la Anses liquida mensualmente beneficios que podrían agruparse en dos grandes sistemas: el contributivo (Sistema Integrado Previsional Argentino) y el no contributivo. Dentro de los contributivos los beneficios se pueden clasificar según su tipo (jubilaciones y pensiones) o según su régimen de acceso (General, Moratoria y Regímenes Especiales).

Por su parte, los beneficios no contributivos pueden clasificarse en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Otras PNC (Madres de 7 o más hijos, Ex combatientes de Malvinas, Presos políticos, Graciables, Vejez y Especiales).

De los 6,64 millones de prestaciones (jubilaciones y pensiones) que paga la Anses, el 63,1% corresponde al haber mínimo, según los datos al mes de septiembre de la Secretaria de Seguridad Social. Ese índice se eleva al 87,3% cuando se miran solamente los beneficios obtenidos por moratorias.

Cuánto subirán las jubilaciones en marzo

A partir de este mes, el haber mensual mínimo pasará de $ 19.035 a $ 20.571 y el máximo se elevará de $ 127.255,39 a $ 138.426,37. Además de todas las jubilaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentará a $ 16.457,15.

Como lo dispone la ley, el porcentaje de movilidad también se aplicará al monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se elevará de $ 3.692,82 a $ 4.017. En tanto, los haberes del régimen general con moratoria pasarán a los $ 21.664 y las Pensiones no Contributivas a $ 14.388.

A su vez, el Gobierno anunció un bono extraordinario de $ 1.500 para jubilados y pensionados con ingresos de hasta $ 30.856 que se dará en los meses de abril y mayo. "Si se considera el aumento por la fórmula de movilidad y los bonos, la jubilación mínima aumentará 16%, ganándole a la inflación del trimestre", explicaron desde Anses.

Asimismo, los haberes que iniciaron el año bajo la línea de los $ 21.646 escalarán hasta los $ 23.377, mientras los que se ubicaban en la línea de los $ 26.302 llegarán a los $ 28.406. Por su parte, los del régimen sin moratoria aumentarán hasta los $ 38.202.

Regímenes especiales

En paralelo, los regímenes especiales también se vieron actualizados. Así quedaron los montos actualizados a marzo.

Policía y Servicio Penitenciario: $ 55.991

Ex combatientes de Malvinas: $ 59.211

Docentes no Universitarios: $ 77.216

Luz y Fuerza: $ 88.515

Docentes Universitarios: $ 107.066

Yacimientos Carboníferos Río Turbio: $ 144.097

Investigadores y científicos: $ 144.876

Poder Judicial: $ 306.618

Servicio Exterior: $ 437.396