Wall Street cerró con altibajos a la espera de datos de inflación

Las acciones en Nueva York cerraron hoy con altibajos, en el marco de una rueda agitada y luego de la fuerte liquidación de los días previos, como consecuencia de la nueva política monetaria de la Reserva Federal (FED) y en el marco de una jornada con alta volatilidad a la espera de los datos de inflación de abril que se informarán mañana.

El promedio industrial Dow Jones cedió 0,3%, el índice ampliado S&P 500 ganó 0,3% mientras que el tecnológico Nasdaq subió 1%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE).

Las acciones tecnológicas que fueron el centro de la liquidación durante la última semana lideraron hoy las ganancias con Microsoft y Apple ganando más del 1% e Intel y Salesforce superando el 2 %.

El sector ha sufrido algunas de las mayores pérdidas en las últimas semanas, ya que los inversores abandonaron las áreas de crecimiento y se trasladaron a refugios seguros como los productos básicos de consumo y los servicios públicos en medio de los temores de una recesión.

Entre los números rojos se destacaron los papeles de IBM que cayó casi un 4%. Home Depot, 3M y JPMorgan Chase bajando cada uno alrededor de un 2%, lo cual provocó que Dow Jones terminara en territorio negativo.

Los analistas aún aguardan mayores caídas debido a que el núcleo de la política monetaria de la FED tomará temperatura a partir de junio, cuando comience con el proceso de saneamiento de su balance que implica, la devolución de títulos públicos e hipotecas, a razón de unos 52.000 millones de dólares mensuales.

En tanto, funcionarios de la FED señalaron hoy que era posible continuar con el ajuste monetario sin que implique una recesión para la economía.

Para el directorio del organismo, llevar la tasa de interés de referencia a un rango entre 2% y 3% implica colocarla en un terreno neutral, ya que aseguran que "no necesariamente provocaría una contracción de la economía".

"Una vez que estemos en el rango de la tasa neutral, podemos determinar si la inflación se mantiene en un nivel que requiere que frenemos la economía o no", explicó Thomas Barkin, el presidente de la FED de Richmond durante una presentación en Maryland.

Barkin estimó que "en esta oportunidad sería distinto a 1980, cuando la FED provocó una caída de la economía con la política monetaria adaptada para controlar la inflación.

"Podría preguntarse si este camino requiere una recesión como la de Paul Volcker (presidente de la FED en aquella época). No necesariamente. En 83 puntos básicos todavía estamos lejos del nivel de tipos de interés que limitan la economía", aseguró Barkin.

Sin embargo, las opiniones no son unívocas en el seno del organismo. La presidenta de la FED de Cleveland, Loretta Mester, no descartó una subida de 75 puntos básicos más adelante. "No descartamos 75 puntos para siempre. Cuando lleguemos a la segunda mitad del año, si la inflación no baja, es posible que tengamos que acelerar", agregó.

Los inversores esperan mañana los datos de la inflación minorista de abril y estiman que se ubicaría ligeramente por debajo del 8,5% de marzo y lo cual podría indicar que la inflación habría comenzado a revertirse.

Lo mejor del Dow Jones fue para Intel y Salesforce +2,2%, Microsoft +1,9% y Apple +1,6%.

En el S&P 500 se destacaron Fortinet +6,8%, Sysco y Microchip Technologies +6,1% e International Flavors & Fragances +5%.

Las subas más importantes del Nasdaq se anotaron en Seagen +10,7%, CrowdStrike +5,7% y Splunk y Palo Alto Networks +5,4%.

En Europa, las acciones avanzaron debido a que los mercados globales se recuperaron de una venta generalizada en los últimos días, impulsada principalmente por las preocupaciones sobre la inflación, el aumento de las tasas de interés, y el potencial de una recesión global.

En el índice líder Euro Stoxx 50 que ganó 0,8% se destacaron las subas de las alemanas Bayer +5,5%, BASF y Deutsche Post +3% y el banco neerlandés ING Gröep +3,1%.

En Londres, el FTSE ganó 0,4%, en París, el CAC 40 subió 0,5% mientras que el DAX de Frankfurt trepó 1,5%.

En el Mediterráneo, el IBEX 35 terminó equilibrado mientras que el MIB de Milán avanzó 1%.

Con información de Télam