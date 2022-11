El Gobierno desmantelará el esquema automático de suba de prepagas

La ley actual fue reemplazada por una normativa conjunta entre el Ministerio de Salud y Trabajo que les dará potestad de autorizar subas.

Luego de las críticas vertidas por la vicepresidenta Cristina Fernández por Twitter sobre la "francamente inaceptable" alza de las cuotas de las prepagas, el Gobierno le dará un corte a partir de fin de año al esquema de actualización de precios de las medicina privada. Según pudo saber El Destape de fuentes oficiales, el fin de la resolución que les permitió hasta el momento a las compañías de medicina prepaga aumentar por encima de la inflación no se pausará sino que directamente finalizará en diciembre y será reemplazado por una normativa conjunta entre el Ministerio de Salud y Trabajo que les dará potestad de permitir o no esos incrementos.

Con el ajuste autorizado para diciembre, la suba acumulada en el año para la cuota de medicina prepaga será de 114 por ciento, por encima de la inflación estimada. Sólo para diciembre, un mes caliente en materia inflacionaria, el aumento autorizado para las prestadoras inscriptas en el registro de medicina prepaga será de dos dígitos (más precisamente del 13,8 por ciento), con lo cual la suba punta a punta será del 114 por ciento.

"El aumento de las prepagas no tiene ninguna explicación, comparto lo que dijo Cristina", sostuvo el ministro de Economía, Sergio Massa, en una entrevista con El Destape Radio. Respecto del mensaje de la vicepresidente, el ministro dijo: "No generó ningún ruido, comparto filosóficamente el tuit (que publicó la Vicepresidenta), pero más que quejarme me toca trabajar en la resolución. El tuit desnuda un problema, que las prepagas en la Argentina en el último año tuvieron aumentos por encima del promedio, es verdad".

"Desde la asunción de Alberto Fernández a la fecha, la actualización de las cuotas de medicina prepaga está por debajo de la inflación", contestó a través de medios afines el titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt. Sólo desde el año pasado las prepagas fueron autorizadas a aumentar sus cuotas 216 por ciento, contra una inflación que alcanzó al 195,1 por ciento, de acuerdo con datos relevados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La diferencia en favor de las empresas de medicina privada también se dio entre 2016 y 2019, con incrementos a sus clientes del 326,2 por ciento, en un período en que la inflación general se ubicó en un 291,1 por ciento. "Hay una fórmula que está hecha. Lo que hace el funcionario es cumplirla. No hay mala fe. En diciembre se vence este esquema. La clave es que den un buen servicio y el cobro esté asociado a ese un buen servicio", detalló Massa a este medio. "En el sistema de Salud no puede pagar lo mismo el que tiene un uso alto que el que tiene uno bajo", agregó el ministro. Estos cambios se realizará a través de la resolución conjunta entre Salud y Trabajo.

Los aumentos actualmente se dan a partir de una resolución que les permite solicitar a la Superintendencia de Servicios de Salud sobre la base de sus supuestos "costos" nuevos incrementos, lo cual se hace de manera recurrente con un plazo no mayor a dos meses. De esta manera, las empresas buscan periódicamente trasladar cualquier incremento operativo en la cuota en la misma, como costos del sector, "inversión" que realizaron y paritarias. Por ejemplo, a principio de año se les permitió aumentar en igualdad cuantía la mejora que lograron trabajadores y trabajadoras del sector Salud. Así el negocio es redondo.

Siguiendo con el informe de CEPA, "los ingresos de las principales empresas de medicina prepaga (Galeno, Medicus, Medifé, Omint, OSDE y Swiss Medical) entre 2015 a 2020 fueron en promedio de 6800 millones de dólares anuales y acumularon, entre las seis, 44.400 millones en el periodo". De acuerdo con la norma vigente, el Gobierno no renovará para frenar la indexación del sector y reemplazará con por aumentos discrecionales, establece aumentos conforme "a pautas establecidas". Las entidades actualmente presentaron el requerimiento de aumento a la Superintendencia de Servicios de Salud, la que lo elevará al Ministro de Salud para su aprobación, previo dictamen vinculante de la Secretaría de Comercio.

Según la ley vigente, que vence en diciembre, la Superintendencia de Salud tomará para la autorización de los aumentos de cuotas (artículo 17 de la Ley 26.682) "la estructura de costos, con los cálculos actuariales necesarios, la verificación fehaciente de incremento del costo de las prestaciones obligatorias, suplementarias y complementarias, las nuevas tecnologías y reglamentaciones legales que modifiquen o se introduzcan en el Programa Médico Obligatorio (PMO) en vigencia, el incremento de costos de recursos humanos y cualquier otra circunstancia". Con este combo, en lo que va del año las prepagas lograron trasladar un 114 por ciento de aumento.

Otra situación que plantea la ley es que "la diferenciación de la cuota por plan y por grupo etario sólo podrá darse al momento del ingreso del usuario al sistema". Sin embargo, esta situación no se respeta y cuando se cambia derango etario se eleva la cuota, con excepción de quienes se mantengan incriptos al menos diez años.

De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales, cerca de 4,5 millones de personas son cubiertas por el PAMI, unos 15 millones se atienden en obras sociales y otros 4,5 millones lo hacen a través de prepagas. El 80 por ciento de los que tienen medicina prepaga están en 25 empresas, por lo que se requiere regular a un sector tan importante como el de la Salud.