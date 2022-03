En 2021, Argentina tuvo superávit de cuenta corriente por U$S 6.800 millones

De acuerdo a las últimas estadísticas, el stock de deuda externa se estimó en U$S 266.740 millones y registró una disminución respecto al trimestre anterior.

Según el Indec, en 2021 hubo superávit de la cuenta corriente por U$S 6.800 millones, y se elevó por casi U$S 3.500 millones con respecto al saldo registrado en 2020. Este cambio respondió fundamentalmente al mayor saldo obtenido en el intercambio de bienes, compensado parcialmente por el mayor déficit registrado en el comercio de servicios.

Durante el cuarto trimestre de 2021, la cuenta corriente arrojó un superávit de U$S 373 millones. Esto se explica por un ingreso neto registrado en la balanza de bienes y servicios por U$S 2.319 millones, y un ingreso secundario por U$S 408 millones, parcialmente compensado por un déficit en el ingreso primario de U$S 2.355 millones.

En consecuencia, para la totalidad de 2021 se estimó un superávit de la cuenta corriente de U$S 6.800 millones, lo que implicó una variación positiva de US$ 3.487 millones con respecto al saldo por este mismo concepto registrado en 2020. La cuenta de ingreso primario también presentó un importante saldo negativo, pero levemente menor que en el año inmediato anterior.

Al 31 de diciembre de 2021, la economía registró una posición de inversión internacional neta acreedora a valor de mercado de U$S 122.117 millones, U$S 55 millones mayor que en el trimestre inmediato anterior. Esto se debió a que, durante el período bajo análisis, el aumento estimado para los activos externos fue levemente mayor al incremento observado en el valor de mercado de los pasivos externos.

Cuál es la deuda total que tiene Argentina

De acuerdo a las últimas estadísticas, el stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal se estimó en U$S 266.740 millones, por lo cual descendió U$S 2.229 millones respecto al trimestre anterior. Esta reducción se explica, principalmente, por una disminución significativa en la deuda del sector institucional Sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) y, en menor medida, por una caída en el valor de las deudas correspondientes a las Sociedades captadoras de depósitos. Asimismo, se registraron incrementos en los niveles de deuda del Gobierno general, del Banco Central, y de Otras sociedades financieras.

Durante el cuarto trimestre, la cuenta financiera registró un egreso neto de capitales de U$S 154 millones, producto del incremento neto de activos financieros por U$S 34 millones y de una cancelación neta de pasivos por U$S 120 millones. La adquisición neta de activos externos se concentró, sobre todo, en la actividad del sector institucional Otros sectores, que expandió sus activos externos durante el trimestre en U$S 3.251 millones.

En términos interanuales, la deuda a valor de mercado se incrementó en 2.448 millones de dólares, desde los 219.802 millones de dólares que se computaban a finales del cuarto trimestre de 2020. Al 31 de diciembre pasado, el 97 % de la deuda externa a valor nominal estaba nominada en moneda extranjera. La mayor proporción, un 66 %, se encontraba nominada en dólares estadounidenses.