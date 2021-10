El superávit comercial de septiembre fue de US$ 1.700 millones

Las exportaciones crecieron 59,8% interanual y las importaciones lo hicieron 42,6%, según el Indec.

El intercambio comercial registró en septiembre un superávit de US$ 1.667 millones, informó el Indec. El resultado fue sensiblemente superior a los US$ 598 millones de igual mes del año pasado.



En septiembre, las exportaciones sumaron US$ 7.553 millones, con un crecimiento interanual del 59,8%. En tanto, las importaciones ascendieron a US$ 5.886 millones, 42,6% más que en igual mes del 2020.



De esta forma, en los primeros nueve meses del año, el intercambio comercial marcó un saldo favorable de US$ 12.322 millones, con una mejora de 4% respecto a los US$ 11.837 millones registrados entre enero y septiembre del 2020.

En septiembre, los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron: Brasil, China, Chile, India, Estados Unidos, República de Corea, Vietnam, Países Bajos, Perú y España, en ese orden, los cuales en conjunto acumularon el 59,3% del total de ventas externas.



En tanto, los diez principales países de origen de las importaciones fueron: China, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Paraguay, India, Tailandia, Italia, México y España, los que representaron el 70,4% del total de compras al exterior.