La Justicia indaga a los titulares de dos laboratorios por sobrefacturación de importaciones

La Justicia en lo Penal Económico citó a indagatoria a los titulares de dos laboratorios argentinos investigados por operaciones de importación de máquinas para elaborar vacunas "sobrefacturadas", luego de los allanamientos efectuados en marzo de este año en los que se secuestró documentación relevante para la causa.

De acuerdo con información de la Dirección General de Aduanas, las máquinas para elaborar vacunas tienen origen China, pero fueron refacturadas vía Panamá con una sobrefacturación de US$ 4,5 millones.

Las operaciones fueron declaradas en la Argentina en unos US$ 5 millones; sin embargo, en China las exportaciones de la maquinaria se habían registrado a un valor de US$ 555.920, por lo tanto, se investiga una sobrefacturación de US$ 4.484.04 (un 907%).

Se indicó que "lo más llamativo fue la refacturación de la mercadería a través de una empresa desde Panamá, teniendo en cuenta que la mercadería fue enviada desde China a la Argentina en forma directa sin agregarle ningún valor".

De los allanamientos ordenados por la Justicia, la Aduana obtuvo documentos que prueban que la mercadería salió de China a nombre del importador, y que la operatoria comercial fue cerrada y concluida entre la empresa china y el laboratorio argentino en forma directa.

La denuncia tramitada en el Juzgado Penal Económico Nº2 abarcó tanto el ilícito previsto en el Código Aduanero como en el egreso indebido de divisas.

El pedido de indagatoria es para los titulares para HLB Pharma Group y de Alfarma.

"Las operaciones de triangulación de mercadería con origen China, pero re facturadas desde un tercer país, no sólo alientan las maniobras de sobre y subfacturación, sino que, además, fueron el gran freno para la utilización efectiva del swap con China", concluyó la Aduana.

Con información de Télam