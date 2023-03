El Gobierno le baja el tono a problemas de importación: con el SIRA aumentaron 11%

Desde la puesta en marcha del nuevo sistema SIRA, el monto de las importaciones aumentó un 11%. La cifra contradice las quejas de cámaras empresarias, que se quejan supuestos problemas para compras en el exterior.

A pesar de algunas críticas que se desprenden del sector empresarial, el Gobierno desconoce problemas de gran magnitud en el sistema de importaciones. Es que los números registrados desde la entrada del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) afirman que el monto de compras externas aprobado fue un 11% superior al registrado en igual período del año precedente, por más de US$ 27.000 millones.

Según pudo saber El Destape, a partir de la puesta en marcha del SIRA en octubre, ingresaron un 33% más de solicitudes respecto a igual período del año anterior y, aunque se aprobaron sólo un 2% más de solicitudes, el monto final tuvo un incremento de 11%. La curva mensual de las autorizaciones viene en alza en los últimos cuatro meses: la tasa de aprobación pasó del 60 al 76%.

Casi 22.000 las empresas presentaron solicitudes de importación en el nuevo sistema SIRA, de las cuales el 98% fueron pymes. De este universo se le aprobaron solicitudes al 87% de las empresas.

Respecto al pago de las importaciones, un trabajo interno que circula en el Palacio de Hacienda afirma que en el 96% se realizaron a través del mercado único de cambio, mientras que el 4% restante no implicó giro de divisas o las empresas hicieron las operaciones con recursos propios.

Qué sectores importan más

Al revisar la composición de las autorizaciones, el 51% correspondió a insumos y materiales para la producción, con un porcentaje de 81% de aprobación de lo solicitado. En esa línea, combustibles y energía participó con un 20%, los bienes de capital representaron un 16% y los bienes de consumo 13%.

A nivel sectorial, el rubro que mayor incidencia tuvo fue combustibles y energía, ya que se le autorizaron importaciones por US$ 5.298 millones (96% de lo pedido), seguido por el automotriz (US$ 3.668 millones, el 87% de lo pedido) y productos químicos (US$ 2.683 millones, 73%). Desde que comenzó el régimen SIRA, las importaciones aumentaron 3%, potenciado por el incremento del rubro combustibles y energía (59%), mientras que el resto de las importaciones disminuyeron 4%.

En el último trimestre de 2022, 16.029 empresas lograron concretar importaciones por US$ 16.332 millones y el 19% de estas empresas generaron exportaciones por US$ 17.937 millones. Como las importaciones que realizaron sumaron US$ 10.104 millones, generaron un superávit comercial de US$ 7.831 millones en el período octubre diciembre del año pasado.

Críticas que no se corresponden con los números

Desde la visión del Gobierno, las quejas de algunas empresas vinculadas a demoras en las autorizaciones de las SIRA no tienen asidero real. Una encuesta de la Cámara Argentina de Comercio que analizó a más de 200 empresas informó que la mayoría logró que se aprobara el 25% de las licencias de importación presentadas y las que los obtuvieron llegaron a tener demoras de hasta tres meses para su aprobación.

Sin embargo, el muestreo que manejan en la AFIP es totalmente distinto y contiene a la totalidad de solicitudes del país. Al respecto, en el Ministerio de Economía comentan que cuando se les solicitó a las cámaras empresarias que hagan llegar las proyecciones de importaciones anuales, el aumento en los pedidos fue abrumador y muy superiores a las perspectivas de crecimiento económico para este año.

“En el caso de la Unión Industrial Argentina, por ejemplo, para alimentos y bebidas el aumento fue de 118%; en tanto en el sector automotriz 33% y maquinaria agrícola 31%”, señaló una fuente del equipo económico. Estos incrementos de las importaciones también se registraron en los pedidos de la COPAL y la Cámara de la Construcción.

En cuanto al criterio para autorizar las SIRA se prioriza los bienes de insumos y bienes intermedios antes que bienes de capital para sostener los niveles de producción. Asimismo, rechazan las denuncias de “falsos gestores” que facilitarían la aprobación de las SIRA y enfatizan en que las irregularidades serán investigadas en la Justicia por sus propias denuncias.

El sistema SIRA es un mecanismo que busca dar un mayor ordenamiento y trazabilidad completa a las operaciones y evitar casos de sobrefacturación, uso abusivo de cautelares y otras operaciones irregulares. En la AFIP cuentan con una planilla calendario detallada con los pagos que debe efectuar el Central día por día en base al despacho de Aduana. El nuevo sistema de importaciones también posee un mapa que determina las “observaciones” que el organismo de control informa a las empresas.

El esquema analiza cuántas importaciones y por qué montos solicitó el importador en los últimos 24 meses, y lo compara con el pedido actual. De esta manera, si un importador realiza una solicitud muy por encima de su promedio, la empresa es ubicada en la “zona roja” y se le otorga un plazo para que explique el movimiento.

Desde principios del año pasado hasta la implementación del nuevo esquema se registraron compras en el exterior por 57.531 millones de dólares, mientras que esos mismos importadores por la misma mercadería solicitaron permisos para acceder al mercado cambiario por 94.076 millones. Esto implica una 65 por ciento más de declaraciones juradas presentadas a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) (sistema previo) que las compras realmente realizadas por las firmas en el exterior.