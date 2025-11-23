En medio de los fuertes aumentos de la carne, volvió a reducirse la faena

En octubre, la faena de hacienda vacuna experimentó por cuarto mes consecutivo y octava vez en el año, una baja respecto de la del mismo mes de 2024.

La crisis de la industria de la carne se intensifica día a día por las políticas del presidente Javier Milei. En octubre, la faena de hacienda vacuna experimentó por cuarto mes consecutivo y octava vez en el año, una baja respecto de la del mismo mes de 2024. En línea con la menor zafra de terneros que generó la prolongada sequía de los años anteriores, y la liquidación de hembras, que alcanzó un pico muy elevado entre los segundos trimestres de 2024 y 2025.

Sin embargo, el impacto en los valores de los animales en pie, conforme avanza el año el ratio “faena de hembras-faena total”, se mantiene muy elevado y bien por encima del intervalo compatible con el sostenimiento del rodeo vacuno, señala en su informe económico la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

La faena alcanzó a un total de 1,2 millones de animales en el décimo mes de 2025, lo que implicó una mejora de 2,3% con relación a septiembre, aunque al compararla con octubre de 2024, se verificó una nueva caída, de 6,4%, la cuarta consecutiva y la octava en diez meses. En el mismo mes de 2024 ocupó el puesto Nº 5.

La faena total de machos en octubre fue de 628,2 mil cabezas, lo que representa una disminución del 6,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta tendencia a la baja se observó en todas las categorías masculinas analizadas. La caída más significativa se registró en la faena de novillos, con un descenso del 11,4% interanual. Los novillitos también mostraron una reducción considerable, del 6,3% anual, mientras que la faena de toros se contrajo en menor medida, un 2,6% anual.

En el segmento de las hembras, la faena también experimentó una contracción entre octubre de 2024 y 2025, aunque con una intensidad menor. Se faenaron 572,8 mil cabezas en total, lo que significa una caída interanual del 5,9%. Dentro de esta categoría, la faena de vacas disminuyó un 6,5%, y la de vaquillonas lo hizo en un 5,6%.

Como resultado de las variaciones en ambos sexos, la participación de las hembras en la faena total de octubre aumentó ligeramente, alcanzando el 47,7%. Este porcentaje es 0,2 puntos porcentuales superior al registrado en octubre del año pasado, un nivel que, según el informe de CICCRA, se mantiene muy elevado y por encima del intervalo compatible con el sostenimiento del rodeo vacuno a largo plazo.

En cuanto a los primeros diez meses de 2025, la industria faenó un total de 11,4 millones de cabezas de hacienda vacuna. La comparación interanual mostró una caída de 1,2% (-136,7 mil cabezas). En una perspectiva ‘histórica’, la actividad sectorial ocupó el puesto Nº 14 entre los últimos cuarenta y seis años, al tiempo que resultó 5,1% mayor al promedio de los primeros diez meses de 1980 a 2024.

En la comparación interanual, se observaron mayores faenas de novillos y de vaquillonas (5,3% y 3,0% anual, respectivamente). A la inversa, las faenas de vacas y toros cayeron 9,2% y 7,5% anual, y la de novillitos hizo lo propio en 1,0% anual.

Fuertes aumentos en la carne: cuáles fueron los cortes que más subieron

El precio de la carne tuvo una aceleración de 2,6% en octubre, producto de un incremento de 3,8% del precio del kilo promedio de los cortes vacunos relevados, que se combinó con una baja de 1,1% mensual del valor por kilo del pollo entero (tercera baja consecutiva). No obstante, el consumo de carne vacuna creció un 4,4% en dicho mes frente al mismo periodo de 2024.

De acuerdo a lo informado por la CICCRA, el consumo per cápita de carne vacuna en Argentina alcanza los 49,1 kilos por año, lo que implica una mejora interanual del 3,2%, al tomar el promedio móvil de los últimos doce meses, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los incrementos de los cortes vacunos, el asado fue el que más subió de precio (5,2% mensual), hasta alcanzar un valor promedio de $11.775,6 por kilo. Luego, se ubicaron los kilos de nalga con un alza del 4,1% ($15.191,6 por kilo), la carne picada común trepó 3,5% ($ 7.320,7 por kilo), la paleta subió 3,2% ($12.018,2 por kilo), el cuadril escaló 3,1% ($14.686,8 por kilo), y la caja de hamburguesas congeladas aumentó 2,8% mensual. Por su parte, tras la baja de 1,1% mensual, el valor del kilo de pollo entero quedó ubicado en $3.681,6.

En la comparación interanual también se exhibió un aumento respecto al mes previo relevado, ya que el valor tuvo un alza del 45% anual en septiembre, frente a una suba del 47,3% anual en octubre.

Entre los cortes vacunos, el que más subió de precio fue el cuadril (65,2% anual), seguido por el del asado (63,8%), el de la nalga (63,3%), el de la paleta (59,6%), y el de la carne picada común (48,8%). Por su parte, la caja de hamburguesas congeladas registró un alza de 44,6% anual y el precio del pollo entero exhibió un incremento de 23,5% anual.