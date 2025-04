Un exfuncionario del FMI cruzó a Kristalina Georgieva por entrometerse en las elecciones argentinas

El exdirector del FMI para el hemisferio Occidental, Claudio Loser, se mostró sorprendido por las declaraciones de la directora ejecutiva del Fondo, Kristalina Georgieva, y aseguró que “es totalmente anormal” que una persona en su cargo llame a votar a determinada fuerza política de un país deudor del organismo.

En diálogo con ElDestape 1070, Loser dijo haberle sorprendido "un poco" que Georgieva "haya dicho eso”, sostuvo que no fue lo "correcto“ y que la búlgara "podría haber sido astuta”. En esa línea, conectó estas declaraciones con el nuevo vínculo establecido con el organismo multilateral de crédito: “Probablemente, sin el dinero del fondo, el Gobierno no llegaba a octubre, pero no sé si considerarlo un aporte de campaña. No hacían falta los fuegos artificiales para mostrar apoyo".

En cuanto al nuevo acuerdo, Loser remarcó: "No hay la menor duda de que el Gobierno está totalmente equivocado: si uno mira los libros, va a ver que hay aumento de deuda”.

El PJ repudió declaraciones de Kristalina Georgieva y denunció intromisión del FMI en la política argentina

El Partido Justicialista repudió las declaraciones de Georgieva, a quien acusó de haber incurrido en una "intromisión electoral" al manifestar públicamente su apoyo a los candidatos del oficialismo libertario encabezado por el presidente Javier Milei.

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido expresó: "El Partido Justicialista repudia la intromisión electoral de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien hoy en conferencia de prensa pidió votar a los candidatos de Milei en las próximas elecciones".

En el mensaje, el peronismo recordó los costos históricos de la democracia en el país y criticó con dureza la injerencia del organismo internacional: "A los argentinos nos costó demasiado conseguir la libertad de votar como para someter la decisión a un organismo extranjero que nada tiene que decir sobre la voluntad del pueblo argentino", añadió.

El comunicado también sostuvo que el respaldo del FMI a la administración actual confirma que se trata de un préstamo con fines políticos, en línea con lo que el PJ sostuvo desde el inicio del acuerdo con el organismo multilateral: "Estas declaraciones confirman además lo que señalamos desde un primer momento: se trata de otro préstamo político, similar al otorgado a Mauricio Macri en 2018".

El pronunciamiento justicialista reaviva la tensión política con el oficialismo libertario en un contexto de creciente polarización y de cara al ciclo electoral de medio término. Desde la oposición, también cuestionaron la reciente visita de funcionarios del FMI a la Argentina y el respaldo explícito a las políticas económicas del gobierno.