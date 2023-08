De Mendiguren: "De las situaciones difíciles se sale creciendo, con el Fondo eso no se resigna"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, dijo hoy que "de las situaciones difíciles se sale creciendo" y que, por eso, "en las negociaciones" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "esto no se resigna”.

"De las situaciones difíciles se sale creciendo, por eso que en las negociaciones con el Fondo esto no se resigna”, dijo esta mañana el funcionario en diálogo con Radio Provincia, y destacó la "obsesión que tiene el ministro Sergio Massa" para que la industria "siga creciendo".

"La industria necesita seguir creciendo, es la tarea que (Massa) me ha encargado a mí, que es que mantengamos el nivel de actividad, que podamos continuar bajando los índices de desempleo y luego, con este crecimiento, ir sobre lo que más nos preocupa y ocupa, que es poder bajar la inflación, para poder recuperar todo el poder adquisitivo del salario”, comentó tras conocerse que la actividad industrial creció 1,9% en el primer semestre de 2023 en relación con igual período de 2022.

Según la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, alcanzó su mayor nivel para similar período en los últimos siete años.

“El objetivo de mantener el empleo lo estamos logrando, hoy estamos con el índice de desempleo más bajo de los últimos 10 años, 6,4%, el interior todavía con mejor nivel de empleo, pero sabemos lo que nos falta, que es hoy por hoy la inflación", mencionó.

En esa línea, reconoció lo que implica "el drama de la desocupación", y advirtió que si bien se está logrando "el crecimiento de la industria que todavía se mantiene, ahora hace falta que aquel que trabaje le alcance la plata, que es lo que nos está pasando, que mucha gente con empleo, producto de la pérdida del poder adquisitivo del salario, la plata no le alcanza y esto es nuestra gran preocupación y ocupación”.

Además, sostuvo que “las crisis llevan las recetas históricas del Fondo Monetario", y recordó que la actual oposición, "con la Alianza allá en el 2001, tomó la receta que el Fondo le dio y cumplió".

"Primero bajaron salarios, que fue la tablita de (José Luis) Machinea, después era la reforma laboral que nos costó las denuncias de (Carlos)) ‘Chacho’ Álvarez, las coimas del Senado, y no obstante todo eso y la recesión que esto provocó, nos pidió hasta sacarle el sueldo a los jubilados", remarcó.

Para De Mendiguren, "todo ese ajuste terrible no sirvió de nada y nos llevó a la peor crisis social, política y económica. Es decir, esa receta que hoy parecería que es la misma que impulsa la oposición con los mismos dirigentes de aquel entonces, quedó demostrado que no tiene salida", indicó.

No obstante, manifestó que “si fuera por el Fondo Monetario nosotros no hubiéramos terminado el gasoducto en los meses como lo hicimos, porque dentro de su concepción el ajuste era no hacerlo, no invertir en obra pública, y si no hacíamos esa inversión hoy estaríamos gastando US$ 4.000 millones en la balanza energética”.

Por ello, indicó que “ayudar a la industria con créditos que sean accesibles a la inversión permite mantener el nivel de actividad, que se mantenga el empleo, la recaudación", y agregó: "cuando se quiere salir de las crisis por el ajuste, cae el nivel de actividad, el nivel de empleo y la recaudación, por lo que la meta de lograr el equilibrio fiscal nunca se logra y genera crisis sociales”.

Consultado sobre su relación con los empresarios, indicó que “está tensa, como también tiene que estar en situaciones cuando un gobierno negocia, y es difícil entender esta incomprensión, porque en el año 2020, con la pandemia, asistí al mayor rescate del sector público al sector empresario".

"Por un lado, hubo más inflación, porque está claro que reservas no había, pero, por otro lado, hubo 30.000 pymes vivas, y el resultado fue que en el año 2021 crecimos al 10,5%, y en el 2022 volvimos a crecer al 5,5%, y este año, a pesar de la bruta sequía, la industria sigue creciendo en el primer semestre”, señaló.

Por otra parte, remarcó que hoy “estamos discutiendo dos modelos económicos: el que pone el eje en la especulación financiera y el que pone el eje en la producción, el trabajo y la generación de riqueza".

Con información de Télam