Flybondi no le pagó el salario de marzo a sus trabajadores.

La aerolínea low cost Flybondi notificó a sus trabajadores de un retraso en el pago del salario de marzo y que no cuenta con una fecha cierta para el depósito de los sueldos. Este impago se produce mientras la firma atraviesa una profunda reestructuración que incluye cancelaciones de vuelos, un plan de retiros voluntarios y un rediseño organizacional.

En diálogo con El Destape, Flybondi confirmó que no pudo acreditar en tiempo y forma los salarios correspondientes y aseguró que serán abonados "en los próximos días". La empresa indicó además que ya realizó el pago de los viáticos a las tripulaciones.

Desde la compañía señalaron a este medio que se trata de una situación “excepcional” y remarcaron que en sus ocho años de operación nunca habían incumplido con los plazos de pago de sueldos. En ese marco, detallaron que mantienen un "canal de diálogo abierto" con el sindicato para comunicar avances y dar previsibilidad frente al retraso. Además, afirmaron que trabajan para regularizar la situación “a la mayor brevedad posible” y que la prioridad es concretar el pago de los haberes adeudados.

Previamente, la firma le había hecho llegar a los empleados un comunicado para dar cuenta de la situación: “Hola, Flybondiers. Nos encontramos en la difícil situación de tener que informarles que hasta el momento no contamos con una fecha confirmada de pago de los sueldos de marzo. Sabemos lo que esto significa para cada uno de ustedes y sus familias, y lamentamos profundamente tener que dar este mensaje”, se excusó la compañía. Desde la Flybondi explicaron que el inconveniente se debe a "motivos administrativos".

Crisis operativa y flota en tierra

Este retraso salarial se suma a las recientes cancelaciones de vuelos provocadas por tener ocho aviones en tierra. La situación se originó por la renegociación de condiciones comerciales con proveedores de ACMI (arrendamiento que incluye avión, tripulación, mantenimiento y seguro), una modalidad que la aerolínea comenzó a utilizar tras la desregulación del sector.

La actualidad de la aerolínea también está marcada por cambios estructurales: desde junio de 2025, Flybondi pertenece a COC Global Enterprise, liderada por el empresario Leonardo Scatturice. Bajo esta nueva gestión, el mes pasado se activó un plan de retiros voluntarios definido como parte de un “rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa, asegurando al mismo tiempo la continuidad y calidad del servicio”.

Al momento tomar esta determinación, la empresa precisó que la iniciativa se desarrolla de manera voluntaria para los trabajadores y en línea con la normativa vigente, e incluye condiciones específicas para los empleados que opten por adherir. En ese marco, aseguró que mantiene su foco en “fortalecer su operación y sostener sus compromisos con clientes, empleados y el entorno en el que opera”.

En este sentido, desde la aerolínea habían asegurado que “duplicaron” su capacidad operativa y que mantienen un “ambicioso” plan de expansión. Su objetivo es incrementar sus asientos un 230% en los próximos cuatro años, buscando consolidar sus 16 destinos nacionales y expandir su presencia regional hacia Brasil, Paraguay y Perú.