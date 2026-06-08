Una familia porteña necesitó casi $ 2,5 millones para ser clase media

En mayo, una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores necesitó ingresos por $ 2.450.044,54 para ser considerada de clase media en la Ciudad. En ese período, la canasta total registró un incremento del 2,6%, impulsado principalmente por el aumento de los alimentos y bebidas, que subieron 2,8%.

Dentro de este rubro, las mayores variaciones se observaron en verduras, tubérculos y legumbres (+14,5%), leche, productos lácteos y huevos (+3,7%), y panificados y cereales (+2,6%). En contraste, la baja del 3,4% en frutas contribuyó a moderar el incremento general de los alimentos.

Por otra parte, los hogares catalogados como de nivel socioeconómico acomodado debieron contar con ingresos superiores a $ 7.840.142,52 mensuales, cifra equivalente a más de cuatro veces el valor de la canasta total.

En el caso del denominado sector medio frágil, se requirieron ingresos mínimos de $1.960.035,63, lo que representó un aumento del 2,8% respecto del mes anterior. A su vez, los hogares no pobres vulnerables necesitaron percibir al menos $1.549.224,97, un 2,4% más que en abril.

Las familias cuyos ingresos se ubicaron entre $844.145,73 y $1.549.224,96 fueron consideradas en situación de pobreza. En tanto, aquellas con ingresos inferiores a $844.145,72 quedaron clasificadas como indigentes.

El próximo jueves, el INDEC difundirá el índice de inflación nacional correspondiente a mayo. Las estimaciones anticipan una nueva desaceleración de los precios, favorecida por una menor incidencia de los factores estacionales.

La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró al 2,1%

La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1%, y acumula un avance del 14% en lo que va del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,1% en el quinto mes del año, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril.

La inflación en territorio porteño bajó en mayo 0,4 puntos porcentuales frente a abril (2,5%), continuando la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC desde el mes pasado, cuando descendió del 3%.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de mayo respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.

Entre dichos aumentos se destaca el de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que escaló al 2,8%, quedando 0,7 puntos porcentuales por encima del índice general y acelerándose 1,4 puntos frente al registro de abril (1,4%). El notorio incremento viene siendo advertido por las principales consultoras en relación a la medición nacional.

El análisis del instituto porteño reveló que “al interior de la división, el principal impulso provino de Verduras, tubérculos y legumbres (14,5%). Le siguieron en importancia, Leche, productos lácteos y huevos (3,7%) y Pan y cereales (2,6%)”.

Aún con el mayor peso de los alimentos, sobresale la nueva desaceleración de precios en CABA, que sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC este jueves 11 de junio. Se espera que se ubique por debajo del 2,5%, según estiman las consultoras privadas.