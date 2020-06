En pie de guerra: los dueños de Vicentin rechazaron la nueva propuesta del Gobierno

El accionista e hijo de uno de los fundadores de la compañía agroexportadora Vicentin, Héctor Vicentin, rechazó el proyecto impulsado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y pidió que que “a las empresas privadas hay que dejarlas trabajar”.

El empresario, cuya empresa le debe al Estado miles de millones de pesos y se declaró en convocatoria de acreedores; cargó contra el Gobierno nacional y contra la propuesta de que funcione de forma mixta las operaciones de agroexportadora.

“Es una expropiación light ¿Cómo podría llegar a funcionar una empresa mixta? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar hace muchos años de una forma distinta, solucionando nuestros problemas. Creemos que a las empresas privadas hay que dejarlas trabajar y solucionar sus problemas en el ámbito privado”, arremetió el empresario en una entrevista con radio La Red, pero sin hacer mención a los desfalcos con el Banco Nación durante el gobierno de Macri que ponen en peligro a los ahorristas de dicha entidad financiera.

El gobernador de Santa Fe le presentó el viernes un plan al Presidente que contempla la conformación de una compañía mixta en virtud de las deudas que la empresa mantiene con el Banco Nación. Para el empresario, la propuesta en términos prácticos significa perder el control del holding y el desplazamiento de los actuales directores.

“Nosotros sabemos que tenemos problemas, pero hay alternativas a una expropiación, a una intervención y a una empresa mixta. Hay que sentarse a dialogar y nos tienen que dejar trabajar e invertir, que es lo que sabemos hacer”, replicó Vicetin, quien a fines del 2019 declaró en quiebra la empresa y ahora se encuentra judicializada en concurso de acreedores.

Además, cuestionó que “se les está quitando derecho a los accionistas” y remarcó que “no hay nada concreto que dictamine que el organismo tiene que estar intervenido. El juez lo ha dicho así”.

“No tenemos ningún hecho de corrupción comprobado. No tenemos nada que ocultar, no hay maniobra de triangulación, no hay ningún delito”, reafirmó.