La provincia de Buenos Aires batió récord de exportaciones por séptimo mes consecutivo

El ministro de Hacienda bonaerense celebró los números y especificó los rubros con mayor cantidad de ventas.

El ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, afirmó este martes que la provincia de Buenos Aires, batió récord de exportaciones por séptimo mes consecutivo, dando detalles de los porcentajes y la cantidad de dinero que ingresó en el territorio. "En junio, crecieron 24,7% (en relación al mismo mes del año pasado) y totalizaron USD 2.996 millones", dijo desde sus redes sociales.

Por su parte, el titular de dicha cartera destacó que el acumulado exportador durante el 2022 es de USD 16.734 millones, siendo también el máximo registrado y superando "por más de 50% el promedio de la última década".

A través de las redes sociales, tanto el funcionario como la cuenta oficial del gobierno bonaerense, especificaron cuáles eran los principales rubros que impulsaron el crecimiento. Entre ellos, destacaron: manufacturas de origen industrial (totalizó ventas por US$ 1.077 millones), manufacturas de origen agropecuario (por US$ 1.009 millones); productos primarios (por US$ 618 millones) y combustibles y energía (por US$ 292 millones). La primera (+27,8%) y la última (+84%) fueron los de mayor incremento.

Además, en el mismo hilo de Twitter, señalaron que "las exportaciones provinciales en junio representaron el 35,5% del valor de las ventas externas del país, con un 49,3% de participación de Manufacturas de origen industrial". Mientras que, por otro lado, la principal zona de destino de dichas exportaciones fue el Mercosur (US$ 840 millones, 28% del total y un aumento interanual del 21,5%) y el país al que más se le vendió fue Brasil (con un aumento del 22,2%) con respecto al 2021. El segundo destino fue, con un 8,9%, la Unión Europea (UE).

Desde el Poder Ejecutivo que lidera Axel Kicillof se indicó que "las exportaciones acumuladas a junio registraron un crecimiento de 33,3% respecto de 2021, alcanzando los US$ 16.734 millones", y se añadió que "las cantidades vendidas entre enero y junio superaron en +16,3% los volúmenes de 2020 (el segundo valor más alto de la serie)".

"En lo que va del año, la provincia de Buenos Aires aportó el 37,7% de las exportaciones del país y el 47,7% de las manufacturas industriales exportadas. El dinamismo de la provincia es indispensable para la generación de divisas tan relevante en nuestra coyuntura", concluyó López.

Con información de Télam.