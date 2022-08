AFIP incautó tres mil toneladas de granos en Lezama por irregularidades

Los granos, almacenados en silobolsas dentro de un feedlot en esa localidad bonaerense, no contaban con respaldo documental.

La AFIP, a través de la Dirección General Impositiva (DGI) y conjuntamente con personal de la policía bonaerense, incautó 3.000 toneladas de granos de maíz por falta de respaldo documental. Los granos se encontraban almacenados en silobolsas dentro de un feedlot en la localidad de Lezama, provincia de Buenos Aires.

Los mismos poseen un valor de mercado que ronda los $94 millones considerando los precios orientativos según cotización del día de la fecha de la Bolsa de Cereales de Rosario. La cantidad de granos equivalen a la carga de 100 camiones tomando en consideración una carga de 30 toneladas por camión, es decir, un total de más de dos kilómetros colocando uno tras otro.

En agosto, los operativos realizados en las zonas aledañas determinaron la comprobación de deficiencias en la facturación y registración de la existencia de granos por casi 10 mil toneladas, las cuales representan operaciones por más de $ 350 millones, "con el consiguiente perjuicio para las arcas del Estado", señaló la AFIP en un comunicado.

Susana Giménez fue denunciada por la AFIP

Susana Giménez está involucrada en una denuncia inesperada que la pone contra las cuerdas. La AFIP la denunció penalmente y reveló todos los motivos, así como también la gran suma de dinero que debe pagar en un plazo estipulado.

En esta oportunidad, la diva argentina fue denunciada penalmente nada menos que por la AFIP tras evadir impuestos, y en este marco, la suma de dinero es de 50 millones de pesos, que se extiende a 300 millones con multas e intereses. Lo solicitado por el organismo fiscal previo al pago correspondiente fue declaración jurada de patrimonio y otros trámites vinculados a esos documentos, que sí presentó. El problema estuvo radicado en la negación sistemática de la Declaración Jurada de Bienes Personales del año 2019.

Su justificación fue que la reforma sancionada por el Congreso a fines de ese año es “confiscatoria”. Por ende, Susana pidió una cautelar en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad por el incremento de la alícuota de BP 2019. Esto fue rechazado por el juzgado, luego apelado y posteriormente, hubo un desistimiento del recurso de apelación cuando se dicta la resolución de determinación de oficio.

Asimismo, la conductora que actualmente reside en Uruguay presentó otra cautelar para evitar la denuncia penal, pero también fue denegada en julio del 2022. "No se advierte en principio arbitrariedad en el accionar de la Administración", refutó la AFIP, y agregó: "No existe medida judicial notificada a la fecha que nos impida que continuemos con el procedimiento. Por lo tanto, tras una serie de intimaciones no respondidas, se procedió a la denuncia penal".