"Estamos en terapia intensiva": industriales de Rosario alertan por el grave impacto de la crisis

La economía argentina volvió a mostrar signos de deterioro en julio y agosto, marcando una brecha cada vez mayor entre los datos de la realidad productiva y las proyecciones oficiales del gobierno de Javier Milei. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario encendió las alarmas ante la continuidad de la recesión. Su presidente, Rafael Catalano, describió el crítico panorama del sector: "Estamos en terapia intensiva, esperemos que no nos saquen el respirador", advirtió.

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Según los datos relevados por la entidad santafesina, la industria metalúrgica local registró en agosto una retracción interanual del 6%, sin atisbos de recuperar un piso de estabilidad. Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro no aplica políticas para intentar sostener a los sectores industriales, Catalano definió la dinámica de los últimos meses como "un tobogán hacia abajo, donde mes a mes siempre es uno peor que otro".

La magnitud de este estancamiento queda reflejada en la capacidad instalada ociosa de los talleres santafesinos. Según detalló el representante de los empresarios, en la actualidad "solamente cuatro de diez máquinas están encendidas". Esta parálisis afecta de manera directa al empleo, un factor clave si se tiene en cuenta el efecto multiplicador de la actividad: por cada puesto de trabajo industrial se generan otros tres empleos de forma indirecta.

Ante este complejo escenario económico, el margen de maniobra de las compañías de la región se redujo al mínimo. Catalano describió que, frente a la falta de respuestas macroeconómicas, el sector suele agotar diversas instancias antes de recortar su plantilla de trabajadores. "Uno como industrial, como empresario, lo que hace siempre primero es, si hay capital, dar vacaciones, después le da la vuelta, arrancan a veces subvenciones, y ya estamos en la etapa de despidos", lamentó el dirigente en declaraciones para el programa Radiópolis (Radio 2).

La profundidad de la actual crisis obligó a muchas pymes a desvincular a personas con hasta 20 años de trayectoria, lo que marca casi un punto de cierre definitivo para la operatividad de esas empresas.

Electrolux cierra su planta y pasa a vender productos importados

En otra grave muestra del impacto de la crisis, Electrolux decidió cerrar la producción de su planta de Rosario y reconvertir su operación en la Argentina hacia un esquema basado en la importación de productos terminados. La compañía, que continuará comercializando las marcas Electrolux y Gafa en el mercado local, comunicó la decisión después de un proceso de reducción de personal y de sucesivos recortes de líneas de fabricación que durante los últimos meses habían reducido de manera significativa la actividad industrial en el establecimiento santafesino.

En la planta quedan actualmente alrededor de 180 operarios, mientras que la empresa cuenta con unos 300 trabajadores en todo el país y analiza desvinculaciones que alcanzarían a aproximadamente 100 empleados, según información vinculada al proceso.

La decisión completa un proceso que había comenzado con suspensiones rotativas, continuó con un programa de retiros voluntarios y avanzó durante este año con la discontinuación de la fabricación de cocinas y posteriormente de heladeras. Ahora, el grupo sueco confirmó que modificará su modelo de abastecimiento y recurrirá a su "red internacional de producción" para atender el mercado argentino.

La empresa justificó la decisión en una revisión estratégica, en la necesidad de "mejorar la eficiencia" y en la evolución de las condiciones del mercado global, mientras que el cambio se produce en paralelo con una política económica que redujo barreras a las importaciones y modificó las condiciones bajo las cuales las fábricas locales compiten con productos elaborados en otros países.

Según fuentes de la compañía, el negocio comercial continuará, con garantía oficial, servicio técnico y disponibilidad de repuestos, pero la modificación de fondo es que la empresa dejará de utilizar su estructura fabril rosarina como plataforma de producción para avanzar hacia una actividad centrada en la comercialización.

El cambio pone en discusión una de las consecuencias de la apertura comercial sobre el entramado industrial: una misma empresa puede mantener su presencia comercial y sus marcas, conservar una parte de sus empleos administrativos y de servicios y, al mismo tiempo, reducir hasta eliminar la producción local.