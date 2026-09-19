Endeudamiento récord en Rosario: el 25,9% de las personas están en mora y los jóvenes son los más afectados

Frente a los datos de alza de morosidad en Argentina, el endeudamiento arrasó en los hogares de Rosario: el 25,9% del total de deudores se encuentra en situación de mora. Es decir, 127.797 familias de un total de 494.297 personas de la ciudad santafesina.

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La edad y el tipo de prestamista aparecen como dos de los principales factores asociados a los niveles de incumplimiento. Entre los jóvenes, la mora alcanza sus valores más altos, mientras que los créditos otorgados por financieras y otros prestadores no bancarios registran porcentajes de atraso considerablemente superiores a los del sistema bancario tradicional.

El volumen total de las obligaciones también da una dimensión del fenómeno. En conjunto, los rosarinos acumulan una deuda de $2,127 billones, mientras que la deuda mediana se ubica en $1.255.000. Del total de dinero adeudado, el 24,2% se encuentra en situación de mora.

El dato surge de un informe elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), actualizada a julio de 2026.

El consumo concentra el problema

El informe de Mate pone el foco especialmente en los créditos destinados al consumo, que considera uno de los principales núcleos de la problemática social del endeudamiento. En este segmento, de cada 100 créditos otorgados en Rosario, 55 corresponden a bancos y 45 a prestamistas no bancarios. La situación es diferente en los créditos hipotecarios y prendarios, que involucran montos mucho más elevados y presentan niveles de morosidad significativamente menores.

En Rosario hay 2.275 personas con créditos hipotecarios, con una deuda mediana de $112.324.000. La mora en este grupo es del 1,2%. En el caso de los créditos prendarios, existen 10.936 deudores y el nivel de incumplimiento llega al 5,4%.

El panorama cambia cuando se observa el financiamiento destinado al consumo. Allí aparecen 491.845 personas, con una deuda total de $1,64 billones y una deuda mediana de $604.000. La mora alcanza al 23,1% de quienes tomaron este tipo de créditos.

Otro dato que refleja las dificultades para afrontar las obligaciones es que unas 198 mil personas, equivalentes al 40% de los deudores, tienen compromisos inferiores a media canasta básica total para un hogar de cuatro integrantes. De esta manera, los problemas de pago no se concentran exclusivamente entre quienes acumulan grandes volúmenes de deuda.

Los jóvenes, los más afectados

La edad es una de las variables que muestra mayores diferencias en el nivel de incumplimiento. Entre los rosarinos de 20 a 24 años, el 44% de quienes tienen deudas está en mora, el porcentaje más elevado de toda la serie analizada.

La situación continúa siendo crítica entre los jóvenes de 25 a 29 años, donde la mora llega al 38%. Entre quienes tienen entre 30 y 34 años baja al 35%, mientras que en la franja de 35 a 39 años se ubica en 31%.

El porcentaje continúa descendiendo a medida que aumenta la edad: es del 27% entre los 40 y 44 años, del 24% entre los 45 y 49, del 21% entre los 50 y 54 y del 19% entre los 55 y 59 años. Entre las personas de 60 a 74 años, en tanto, la morosidad se mantiene entre el 16% y el 17%.

En términos generales, Mate sintetizó que alrededor del 40% de los rosarinos de entre 20 y 29 años está en mora, frente al 17% entre quienes tienen entre 60 y 74 años. El centro de estudios vincula la situación de los jóvenes con condiciones de mayor precariedad laboral y de ingresos, en un escenario donde se combinan créditos bancarios, billeteras virtuales y distintas modalidades de financiamiento.

Los créditos rápidos tienen la mayor mora

El tipo de prestamista también marca diferencias importantes. El crédito rápido no bancario, que incluye financieras y aplicaciones de préstamos inmediatos o de “crédito fácil”, presenta una mora del 59%, la más alta entre las categorías relevadas por Mate.

Le siguen otros prestadores no bancarios, con un 55%, y el financiamiento ofrecido por comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar, donde el incumplimiento llega al 50%. En el universo de las fintech y billeteras virtuales, la mora alcanza al 23%. Las tarjetas no bancarias registran un 21% y las tarjetas de supermercados, un 20%.

Los niveles son menores en el sistema bancario tradicional: los bancos privados presentan una mora del 16%, mientras que en los bancos públicos llega al 13%. Las mutuales y cooperativas registran un 15%. En el extremo inferior aparecen los créditos otorgados por automotrices de marca, con un 6%.

La diferencia también se refleja en los montos de las obligaciones. La deuda mediana de quienes recurren a fintech y billeteras virtuales es de $149.000, mientras que entre los clientes de bancos privados alcanza $1.018.000 y en los bancos públicos, $1.016.000. En los créditos rápidos no bancarios, la deuda mediana asciende a $463.000.

Para Mate, esta diferencia resulta relevante para analizar la problemática. El informe sostiene que “los préstamos pequeños incorporan mayores niveles de riesgo y terminan registrando porcentajes mucho más elevados de incobrabilidad”.