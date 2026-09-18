Rosario, al tope del desempleo: la desocupación llegó hasta el 11,5% y es la más alta del país

El mercado laboral del Gran Rosario registró un fuerte deterioro durante el segundo trimestre de 2026. La tasa de desocupación alcanzó el 11,5% de la población económicamente activa, un salto de 3,8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado y el registro más alto entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El dato implica que 83 mil personas se encontraban desocupadas en el período comprendido entre abril y junio. Son 28 mil más que un año atrás. Al mismo tiempo, la cantidad de personas ocupadas cayó en 22 mil, lo que marca un cambio respecto de las mediciones anteriores, cuando el crecimiento de la ocupación todavía permitía absorber una parte del aumento de la oferta laboral.

El deterioro del empleo en Rosario contrasta con la evolución del promedio nacional. En el conjunto de los 31 aglomerados urbanos, la desocupación fue del 7,9%, tres décimas por encima del segundo trimestre de 2025. Con el 11,5%, el Gran Rosario pasó a encabezar el ranking nacional de desocupación. En segundo lugar quedó el Gran Córdoba, con el 10,5%, mientras que Mar del Plata registró el 9,9% y Bahía Blanca-Cerri, el 9,7%.

También aparecen con niveles elevados de desempleo Comodoro Rivadavia-Rada Tilly y Corrientes, con 9,1%; Gran Buenos Aires y Río Gallegos, con 8,8%; Gran La Plata, con 8,7%; Gran Santa Fe, con 8,6%; y San Nicolás-Villa Constitución, con 8,4%.

En el otro extremo se ubicaron Viedma-Carmen de Patagones, con 0,7%; Santiago del Estero-La Banda, con 0,9%; Gran San Luis, con 2,6%; Neuquén-Plottier y Gran San Juan, con 3,2%; y Jujuy-Palpalá, con 3,4%.

La diferencia entre los principales aglomerados urbanos vuelve a mostrar un escenario laboral heterogéneo, con mayores niveles de desempleo en varios centros urbanos de la región pampeana y registros más bajos en algunas zonas vinculadas a las actividades mineras y energéticas.

Menos empleo y más presión sobre el mercado laboral

Uno de los datos centrales de la medición es que el aumento del desempleo ya no se explica solamente por una mayor cantidad de personas que salen a buscar trabajo. La presión sobre el mercado laboral se mantiene elevada, pero ahora se combina con una caída concreta de la ocupación.

La tasa de actividad —que mide la proporción de la población que participa del mercado laboral— aumentó 0,2 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2025. La cantidad de personas que participan del mercado laboral llegó a 724 mil, unas 5 mil más que un año atrás.

Pero esa mayor disponibilidad de trabajadores se encontró con menos puestos. La tasa de empleo cayó casi dos puntos porcentuales interanuales y la cantidad de ocupados se redujo en 22 mil personas. El resultado fue un fuerte incremento de la desocupación: mientras que hace un año la tasa era del 7,7%, ahora llegó al 11,5%. En términos absolutos, esto significó pasar de unos 55 mil desocupados a 83 mil.

Crisis en un histórico frigorífico de Santa Fe

En el marco de la crisis económica que vive el país desde la asunción del presidente Javier Milei, el frigorífico Don Juan, ubicado en barrio San Martín de la ciudad de Santa Fe atraviesa una situación desesperante. Con la producción reducida a un tercio, 50 trabajadores del frigorífico reclaman en la puerta de la planta ante la falta de pago de salarios y el futuro de sus puestos laborales.

La caída del consumo, una menor actividad en las plantas y el fuerte incremento de los costos dejaron al sector operando en rojo, mientras algunas empresas comenzaron a reducir sus estructuras para intentar sostenerse.

Este es el caso del establecimiento industrial santafesino que funciona desde 1931. La firma local, administrada actualmente por la cuarta generación familiar, recortó fuertemente su plantilla de trabajadores: de una época de esplendor en la que llegó a emplear a 200 personas, hoy cuenta con solo 70 operarios. La semana pasada, otros ocho trabajadores fueron desvinculados.

Daniel Roa, delegado del Sindicato de la Carne, calificó el escenario como “muy crítico porque hay una situación de la empresa que no está teniendo la producción, tienen problemas financieros, bancarios”.

El pasado lunes, los empleados llegaron al frigorífico y fueron informados de la complicada situación. Según detalló el medio AIRE, existen sueldos, parte del aguinaldo y otros conceptos pendientes de pago. “Ya hoy es la segunda quincena que cierra y los trabajadores no la están cobrando”, explicó Roa.