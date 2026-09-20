Elecciones 2027: Pullaro se quiere asegurar la reelección con una reforma electoral hecha a su medida

La Legislatura de Santa Fe sancionó el nuevo Código Electoral de la provincia, una reforma integral de 297 artículos que modifica las reglas con las que se votará en 2027. Entre los cambios incorporados, dos disposiciones generan un beneficio concreto para el oficialismo de Maximiliano Pullaro: una permite que el mismo candidato a gobernador integre hasta tres fórmulas en las PASO y otra modifica el sistema de boleta para las elecciones generales.

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El primero de esos cambios está establecido en el artículo 44 del nuevo Código. La norma incorpora una excepción a la regla general que impide que una persona sea precandidata en más de una lista: en las PASO, una misma persona podrá ser precandidata a gobernador en hasta tres fórmulas de una misma agrupación, siempre que cada una esté acompañada por una persona diferente como precandidata a vicegobernador y se respete la paridad de género. Las fórmulas competirán de manera autónoma y sus votos no se acumularán.

La modificación resuelve una dificultad concreta para Unidos, la coalición que gobierna Santa Fe y reúne al radicalismo, el socialismo, el PRO y otros sectores: sus integrantes podrán disputar la candidatura a vicegobernador sin necesidad de competir con fórmulas completas por la gobernación. De esta manera, la candidatura de Pullaro puede mantenerse mientras los distintos sectores de la alianza dirimen sus diferencias por la vicegobernación.

"Es una alteración de las reglas de juego"

"La reforma electoral en general creo que había que hacerla, unificar criterios y ordenarlos en un texto único", planteó a El Destape el diputado nacional Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador. "Pero las tres vicegobernaciones son exclusivamente a medida de Pullaro. Es una alteración de las reglas de juego, y además inconstitucional", agregó.

El eje de su planteo jurídico está en la Constitución provincial reformada el año pasado, cuyo artículo 105 establece que gobernador y vicegobernador "son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia, a simple pluralidad de sufragios". Para el dirigente, esa redacción parte de una premisa: la candidatura al Ejecutivo es una fórmula única y no puede dividirse.

"Es una fórmula de reemplazo: el vicegobernador reemplaza al gobernador en caso de muerte, renuncia, inhabilidad o enfermedad. No se puede fragmentar, porque no puede haber dos proyectos políticos distintos dentro de una fórmula de reemplazo", explicó Giuliano. Sin embargo, para el dirigente el objetivo real es otro: la repetición de Maximiliano Pullaro en tres listas distintas de una misma elección.

La asimetría que explica el rechazo del PJ

Que los votos de las distintas fórmulas no se acumulen tiene una consecuencia que no afecta a todos por igual. Unidos no prevé competencia interna para la categoría gobernador: Pullaro concentraría todo su caudal ya que tendría a Gisela Scaglia como única candidata a vicegobernadora entre sus planes, según pudo conocer El Destape. El peronismo, en cambio, sí anticipa una interna. Si uno de sus precandidatos se presentara con varias vices, dividiría sus propios votos frente a otro que los concentre en una sola fórmula, y podría terminar perdiendo pese a tener más apoyo en total.

"Es absolutamente en beneficio del oficialismo, que no tiene PASO para la categoría de gobernador", resumió Giuliano. En parte esto explica el tratamiento de la reforma en el recinto provincial. El Código se aprobó en Diputados por 43 votos contra 4 y en el Senado por unanimidad en general, con los 19 legisladores. Pero el artículo 44 fue el único que quebró ese consenso: los cinco senadores del PJ lo rechazaron.

Su jefe de bloque, Rubén Pirola, sostuvo que la excepción "deja prácticamente vedada" la competencia real dentro de cada espacio y denunció que la norma fue diseñada a medida para favorecer la reelección del gobernador.

El segundo cambio es menos vistoso y probablemente más decisivo. En las elecciones generales habrá tres boletas en lugar de cinco: gobernador, vice y diputados provinciales quedarán en el mismo papel, con un casillero de "voto lista completa" que permite acompañar todas las categorías con una sola marca. Durante quince años los santafesinos votaron cada categoría por separado, lo que hacía muy sencillo elegir un gobernador de una fuerza y diputados de otra.

Ese cambio llega justo cuando Unidos perdió su principal seguro legislativo. La reforma constitucional eliminó la mayoría automática que le garantizaba 28 de las 50 bancas a la fuerza más votada, sin importar el margen. Ahora rige el sistema proporcional D'Hondt, con un piso elevado del 3% al 4% del padrón. Aplicadas esas reglas a los resultados de 2023, el oficialismo habría obtenido 17 diputados en lugar de 28.

Consultado sobre si lee la unificación de la boleta como una compensación, Giuliano fue directo: "Es exactamente una forma de compensación. Ellos pretenden que el gobernador les traccione".

La definición llegará en febrero, con el cierre de listas. Recién entonces se sabrá si Unidos usa el mecanismo que consiguió por ley o si, como deslizan desde el oficialismo, lo deja sin aplicar. Mientras tanto, queda una certeza incómoda: las reglas con las que Santa Fe votará en 2027 se escribieron cuando ya se sabía quién iba a ser el principal beneficiado.