Milei volvió a postear sobre $LIBRA, el precio de la criptomoneda subió y ahora se volvió a derrumbar

En medio del escándalo por la estafa piramidal detrás de $LIBRA, la moneda que promocionó el fin de semana, Javier Milei volvió a postear sobre la shitcoin y ésta dio un pequeño salto en el mercado. El Presidente retomó el tema después de un fin de semana de silencio respecto al escándalo.

Milei compartió un posteo del financista Dario Epstein, en un intento por bajar la gravedad de la estafa cometida durante la noche del viernes. En el posteo de Epstein se asegura que, por la dificultad de la operatoria con criptomonedas, ningún "jubilado" fue afectado. Tras el reposteo, el precio de la shitcoin $LIBRA avanzó a 0,6 dólares, lejos del 1,3 dólares con que inició el derrotero viernes.

"Como había que hacer para comprar $LIBRA:

1) Crear una wallet phantom (Solana)

2) Comprar tokens de Solana (Exchange centralizado)

3) transferir a tu wallet operando en un Exchange descentralizado

4) pegar el contrato

5) swapear los token de Solana por los de Libra

Y todo eso en 2 horas…

Explicación de Agustín Natoli", fue la explicación que posteó Epstein.

A las 13, Milei compartió en su Twitter un tutorial para comprar $LIBRA y volvió a generar una suba de la moneda:

A las 13.06 $LIBRA sube de 0,36 dólares a 0,77, es decir un 108%

Tocó su picó 13.37.

A las 13.38 ya empezó a derrumbarse, y a las 14.20 ya estaba en 0.46 centavos de dólar.

Los volúmenes son menores, pero se confirma que Milei es el que apalanca el activo con su cuenta.

Llueven las denuncias

Milei enfrenta una creciente cantidad de denuncias penales relacionadas con la promoción de una moneda virtual llamada $LIBRA. Una de las denuncias fue firmada por Agustín Rombolá, un miembro de la UCR, quien lo acusa de realizar negociaciones incompatibles con su rol público y de intervenir en el mercado de bienes negociables para manipular su valor.

En la denuncia a la que tuvo acceso El Destape, Rombolá cuestiona la afirmación de Milei de que no tenía vínculo con Kip Protocol (una empresa dirigida por Julián Peh), señalando que el 19 de octubre del año pasado Peh se reunió con el presidente en el Hotel Libertador. Rombolá argumenta que no es creíble que Milei no estuviera al tanto del proyecto ni de las posibles repercusiones de sus acciones. Además, menciona que Kip Protocol se desvinculó de la responsabilidad, alegando que el lanzamiento de la moneda y la creación del mercado fueron gestionados por otra firma, representada por David Hayden, quien, casualmente, fue recibido por Milei en la Casa Rosada el 30 de enero de este año.

También se conoció otra denuncia penal encabezada por Claudio Lozano, líder de Unidad Popular. Además, Unión por la Patria y diputados socialistas, liderados por Esteban Paulón, impulsan un pedido de juicio.

El tendal de afectados

La plataforma blockchain Solana publicó este martes el tendal de inversores estafados que dejó el escándalo cripto con la $LIBRA que se inició con la promoción del presidente Milei. Según publicó desde su cuenta en las redes, se contabilizan 74.698 inversores que fueron estafados por la esquema piramidal que promocionó el viernes por la noche el mandatario argentinos. El monto de la estafa ascendería a más de 286 millones de dólares. "Masacre total", describió.

Solana (SOL) es una de las considerables criptomonedas que integran el top 10 de mayor capitalización de mercado. Solana surgió como una blockchain pensada única y exclusivamente para DApps (aplicaciones descentralizadas) que pretenden ser una alternativa a Ethereum.

La plataforma lanzó un detalle de los inversores y los montos involucrados en la operación. De acuerdo con el informe, 71.369 inversores perdieron hasta 10.000 dólares; 2.409 perdieron entre 10.000 y 50.000 dólares; 438 perdieron entre 50.000 y 100.000 dólares; 318 perdieron entre 100.000 y 250.000 dólares; 87 perdieron más de 250.000 dólares; 52 perdieron más de 500.000 dólares y 25 perdieron más de 1 millón de dólares. En total son 74.698 inversores estafados por 286.256.569 dólares.

Solana es una plataforma cuya criptomoneda se la conoce como SOL y que posee múltiples características que la hacen única y la diferencian de las demás. Se trata de un activo digital que generó mucho impacto y revolucionó el ecosistema cripto.