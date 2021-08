YPF Luz consiguió 65 millones de dólares a través de colocación de Obligaciones Negociables

La generadora eléctrica nacional recibió ofertas por el doble de lo aceptado. El monto será destinado a capital de trabajo y refinanciamiento de compromisos de deuda de la compañía.

La generadora eléctrica YPF Luz colocó hoy en el mercado un total de US$ 65 millones a través de dos Obligaciones Negociables (ON), en el marco de una colocación en la que recibieron ofertas por el doble de lo aceptado. El monto será destinado a capital de trabajo y refinanciamiento de compromisos de deuda de la compañía.



De acuerdo a lo informado al mercado, la ON Clase VIII permitió a la empresa energética tomar US$ 36.886.709, con un plazo de un año y tasa 0%. En tanto la ON Clase IX fue por US$ 27.700.609, con un plazo de pago de tres años y una tasa del 3,5% anual.



En la colocación se recibieron órdenes por un monto total de US$ 120 millones, -casi el doble de lo finalmente tomado- lo que puso de manifiesto el interés del mercado por este tipo de colocaciones de YPF Luz. Los 65 millones de dólares obtenidos serán destinados a capital de trabajo y refinanciamiento de deuda.

“Estamos muy conformes con los resultados de esta nueva emisión, que demuestra la confianza en nuestra Compañía y nos permite fortalecer el plan de inversiones, continuar los proyectos y seguir proyectando su crecimiento”, dijo Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.



La de hoy fue la cuarta colocación que la empresa concreta durante el año, ya que el 16 de abril hizo lo propio con las ON Clase VI por US$ 60 a 3 años; y el 20 de mayo concretó una colocación en pesos por $1.755 millones a 12 meses. YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa creada en 2013 dedicada a la generación eléctrica con una capacidad instalada de 2360 MW que provee al mercado mayorista e industrial.