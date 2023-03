YPF: ganancias récord en 2022 y proyección a futuro

En la previa al evento por sus 30 años en la bolsa de Nueva York la petrolera publicó que tuvo ganancias por 2.200 millones de dólares en 2022, que crecieron su producción y sus reservas, dato clave para el valor de la compañía.

YPF ganó 2.200 millones de dólares en 2022. Lo informó en la previa al evento que ocurrirá hoy en la bolsa de Nueva York, al cumplirse 30 años de su presencia en Wall Street. Encabezará el evento Pablo González, presidente de la petrolera. Pese a que en la previa se lo daba por confirmado, el ministro de Economía Sergio Massa avisó que no podrá asistir y participará de forma virtual. El objetivo es que los números de ganancias y de producción de hidrocarburos, en especial en Vaca Muerta, sean vistos por los inversores como la proyección a futuro de la empresa en el contexto global de falta de energía.

El informe publicado por la empresa es apenas un apunte de lo que desarrollará hoy ante los inversores en Wall Street. YPF tocará la campana de la histórica y poderosa bolsa neoyorquina, un acto simbólico de inicio de las operaciones en esta plaza.

Desde la petrolera destacaron que en 2022 lograron una EBITDA (los beneficios de una empresa antes del pago de impuestos) de casi 5.000 millones de dólares, un 27% por encima del 2021, y que es el tercero más alto de la historia de la compañía. Y resaltaron que la producción total de hidrocarburos “mostró el mayor crecimiento orgánico de los últimos 25 años, con un incremento del 7% en comparación al año anterior, alcanzando los 503 mil barriles equivalentes por día”. YPF informó que realizó “la mayor inversión corporativa del país” en 2022: 4.200 millones de dólares, un 60% mayor que en 2021.

“La actividad no convencional continuó mostrando excelentes resultados y actualmente representa más de un 40% de la producción consolidada de la compañía. La producción de crudo y de gas no convencional registraron crecimientos anuales muy significativos respecto a 2021, del 45%y 47% respectivamente. Este crecimiento se apalanca en las mejoras operativas alcanzadas por la compañía en el desarrollo de sus campos en Vaca Muerta, donde en 2022 se registraron récords de eficiencia en los tiempos de perforación y fractura de los pozos y la marca más alta en la cantidad de nuevas perforaciones de pozos horizontales”, informaron desde YPF en la previa a la actividad en Wall Street.

Agregaron que las reservas de la empresa alcanzaron los casi 1.200 millones de barriles de petróleo equivalentes, la mayor cifra desde 2015. El dato de las reservas es importante ya que da cuenta del potencial a futuro: una petrolera es por lo que tiene pero más por sus reservas, que la hacen interesante para inversores. Como contraparte, destacaron una reducción de la deuda de la empresa también a niveles de 2015.

De todo esto y más constará la presentación en la Bolsa de Nueva York. La posible presencia de Massa había agitado rumores respecto de novedades vinculadas a los juicios que tienen tanto YPF como el Estado argentino en los tribunales de Estados Unidos.

Uno en Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, vinculado a la expropiación del 51% de la compañía en 2012. Este juicio está para sentencia desde junio del 2022. No lo hacen los ex accionistas de YPF, el grupo Eskenazi y el fondo Eton Park, sino que el juicio lo compró el fondo buitre Burford Capital, cuyo negocio no es el desarrollo productivo sino la especulación financiera a través de juicios. Otro está en Delaware, y es conocido como el juicio Maxus, una demanda del estado de Nueva Jersey a una empresas que compró YPF (Maxus) por contaminación ambiental. En en el primero el fondo buitre reclama 8.500 millones de dólares; en el otro hay en juego más de 14.000 millones. El devenir de ambos son claves para la empresa.