Inversiones globales destacan que Argentina es un mercado "atractivo", según informe privado

La Argentina se posicionó entre los ocho destinos de preferencia para inversores globales que afirmaron que el país es "atractivo" y "muy atractivo" para hacer inversiones de fusiones y adquisiciones de empresas, según el informe difundido por la consultora internacional KPMG.

México y Brasil lideran el ranking de América Latina, y también se encuentran en el listado otros países del continente como Costa Rica, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, de acuerdo al reporte "In an Uncertain World, Latam M&A is on the Rise" .

“Las fusiones y adquisiciones en Argentina están principalmente impulsadas por procesos de reorganización corporativa que protegen el valor para los accionistas y situaciones especiales que aprovechan brechas de valor en forma oportunista”, consigno Andrea Oteiza, socia líder de Deal Advisory & Strategy para Argentina.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ramiro Isaac, director de M&A y Debt Advisory de KPMG Argentina, afirmó que “el desafío de Argentina es alcanzar una reconfiguración de los equilibrios macroeconómicos que posibiliten un ambiente de negocios más propicio para las inversiones, tanto orgánicas como inorgánica”.

“Existen en el país sectores con un alto potencial de crecimiento que podrían atraer mayor cantidad de inversores en la medida que los riesgos sistémicos sean mitigados”, agregó Isaac.

La mayoría de los encuestados prevén un aumento de este tipo de operaciones en América Latina para los próximos años, tanto dentro como fuera de la región.

Los inversores mundiales que están por fuera de la región son más optimistas sobre las perspectivas de las fusiones y adquisiciones en América Latina que los propios inversores locales: mientras el 61% espera un aumento del número de acuerdos, solo el 43% de los locales dijo lo mismo.

Además, el 53% de los inversores extranjeros espera un aumento del valor de las operaciones, mientras que sólo el 40% de los inversores latinos comparte la misma opinión.

En tanto, México resulto en el primer puesto como país más atractivo para las fusiones y adquisiciones de la región y con la tecnología al frente como el sector más atractivo.

Con información de Télam