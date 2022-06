Paolo Rocca: "Argentina tiene la gran responsabilidad de desarrollar recursos energéticos y de agro"

El presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, aseguró hoy que la invasión de Rusia en Ucrania modificó el equilibrio geopolítico mundial y consideró que, en este escenario, la Argentina no solo "una oportunidad" sino "la gran responsabilidad de desarrollar recursos energéticos y de agro", de modo de integrarse a un "eje atlántico", al que aporte los recursos que proveían previo a la guerra los países involucrados.

"La Argentina tiene una gran responsabilidad, más que una oportunidad, de desarrollar los recursos energéticos, del agro", dijo Rocca y añadió que el país tiene "también recursos que pueden sostener la transición, como el litio, para poder sustituir la energía y granos de Rusia e Ucrania, y así contribuir a un reequilibrio de la cadena de abastecimiento de valor, en un mundo que no va a ser globalizado", al participar del foro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) por los 20 años de su fundación.

Allí compartió panel con el presidente de los supermercados La Anónima, Federico Braun; el cofundador y CEO de Globant, Martín Migoya; y el director ejecutivo del grupo Miguens-Bemberg, Carlos Miguens, con quienes debatió sobre el rol del sector privado en el desarrollo del país.

Para desarrollar esos recursos, aseguró Rocca, es necesario "crear las condiciones para que las inversiones en capital y financieras, y la confianza de los que tienen que adquirir nuestros recursos, se formen y consoliden en el tiempo".

Asimismo, sostuvo que el país "debería repensar la propia inserción internacional" y dijo estar "absolutamente convencido" de la necesidad de adoptar "un punto de vista atlántico y entender cómo se puede contribuir a una mayor integración dentro de occidente, que está redefiniendo su línea y cadena de valor".

Por su parte, Miguens hizo una autocrítica: "Todos tenemos una responsabilidad en el fracaso de Argentina".

En este sentido, afirmó que tanto el sector empresario, como el sindical, político y otros, han "buscado soluciones individuales sin pensar en el país y muchas veces eso fue a costa del país".

"No va más eso de peronismo y antiperonismo, o kirchnerismo y antikirchnerismo. Eso genera la famosa grieta que sólo produce mayor pobreza que tenemos que combatirla entre todos: la política, el sector empresario y el sector sindical tienen que pensar un país a 30 años", aseguró el empresario, quien, a la vez, pidió "reglas que sean consistentes en el tiempo".

"Tenemos que resolver muchos temas, pero no hay otra salida en la Argentina que generar empleo privado para salir de la pobreza. La política tiene que poner reglas de juego, y cumplirlas", afirmó Miguens.

También dijo que el sector empresario es "responsable de tener una enorme dispersión en organizaciones", ya que "si el Presidente quiere hablar con los empresarios, no tienen un único interlocutor válido, mientras que el sector sindical lo tiene, como la CGT, y el campo con la Mesa de Enlace. Nosotros estamos todos divididos"

"Tenemos que dejarle algo a la nueva generación, buscar la forma en la que el sector empresario se inserte en las decisiones del futuro del país", apuntó Miguens.

Por su lado, el CEO de Globant afirmó que "sería muy importante acordar principios básicos que no cambien, no importa cuál sea el Gobierno", y propuso "dejar de intentar resetear la Argentina, como si fuese una computadora cada vez que no nos anda".

Migoya reclamó a los gobiernos "gastar responsablemente" como "base de poder hacer que la inflación baje, que dejemos de emitir y que tengamos una moneda".

Por último, Braun sostuvo que la Argentina está "cerca de ser un país fallido", y consideró que, para salir de ese lugar, "tiene que tener una estrategia y un rumbo claros".

Para ello, afirmó que "es necesario generar un clima de consensos", y sostuvo que "decisiones tan importantes no pueden dirimirse entre quienes quieran ir para un lado o para el otro, entre un sistema capitalista débil y un sistema socialista".

"Creo que tenemos que hacer entender a la sociedad que no hay otro modelo, es únicamente el modelo capitalista", concluyó Braun, quien, en otro tramo de su intervención, admitió que la cadena de supermercados La Anónima, que él lidera, "remarca precios todos los días" en la segunda cadena de supermercados de capital nacional más grande de la Argentina y se manifestó defensor de la "absoluta libertad de precios".

Con información de Télam