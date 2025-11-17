Se perdieron más de 400 empleos por día en la era Milei

El empleo registrado en empresas sufrió una fuerte caída entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, con una pérdida total de 276.624 puestos de trabajo, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el número de trabajadores registrados cayó 2,81%, lo que equivale a una pérdida promedio de unos 432 empleos diarios. En cifras absolutas, el total pasó de 9.857.173 trabajadores en noviembre de 2023 a 9.580.549 en agosto de 2025.

El sector con mayor pérdida de empleo fue el de “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria”, que redujo su plantilla en 86.982 puestos durante los 21 meses de gestión libertaria.

El segundo rubro más golpeado fue el de “Construcción”, con una baja de 76.292 empleos, seguido por “Servicios de transporte y almacenamiento”, que perdió 59.838, y “Industria manufacturera”, con una reducción de 55.941 trabajadores.

En términos proporcionales, la construcción resultó ser el rubro más golpeado, con una caída del 16% en el empleo formal entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. Le siguieron “Servicios de transporte y almacenamiento”, con una baja del 11,2%, y “Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento”, que retrocedió 7,1% en el mismo lapso.

El documento del CEPA examina la evolución del empleo y de los empleadores desde el triunfo electoral de Milei sobre Sergio Massa en el balotaje de 2023, utilizando los datos más recientes disponibles.

El estudio se elaboró con una metodología cuantitativa, sustentada en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que forman parte del sistema nacional de Seguridad Social.

Cerraron 30 empresas por día en la era Milei

En cuanto al número de empleadores con personal registrado, también se verificó una caída: de 512.357 en noviembre de 2023 a 493.193 en agosto de 2025, lo que implica la desaparición de 19.164 empresas, o casi 30 por día. El CEPA describió este proceso como una “tendencia negativa en el tejido empresarial”, al analizar la evolución entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.

El sector de “Servicios de transporte y almacenamiento” fue el más golpeado en términos de pérdida de empleadores, con 4.685 menos. También se registraron descensos en “Comercio y reparación de vehículos” (-3.510), “Servicios inmobiliarios” (-2.952), “Servicios profesionales, científicos y técnicos” (-2.053), “Industria manufacturera” (-1.974) y “Construcción” (-1.790).

En términos relativos, el mayor descenso correspondió también a “Transporte y almacenamiento”, con una baja del 11,9% en la cantidad de empleadores. Le siguieron “Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales” (-10,8%), “Servicios inmobiliarios” (-9,9%) y “Construcción” (-8,2%).

El informe también detalla que las empresas de menor tamaño fueron las más perjudicadas: las firmas con hasta 500 empleados concentraron el 99,6% de las bajas (unas 19.094 empresas). En cambio, las de más de 500 trabajadores representaron apenas el 0,37% de las pérdidas, equivalentes a 70 casos.

En el balance porcentual, los empleadores grandes (más de 500 trabajadores) se redujeron 3,88%, mientras que las pymes y microempresas (hasta 500 empleados) cayeron 3,74% entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.