Empleados de comercio con aumento: cuánto cobra cada categoría en octubre 2025

Salarios de empleados de comercio por categoría

Los empleados de comercio percibirán en octubre 2025 los sueldos correspondientes a septiembre, que ya incluyen el incremento del 1% previsto en el acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector. A estos montos se suma la asignación fija no remunerativa de $40.000, que se paga todos los meses del segundo semestre.

Cómo se aplica el aumento

El convenio firmado en julio estableció un incremento salarial total del 6%, calculado sobre las escalas de junio 2025, incluyendo los importes no remunerativos vigentes. El aumento se implementa de manera escalonada, con una suba del 1% mensual desde julio hasta diciembre de 2025.

En paralelo, cada trabajador percibe una suma fija mensual de $40.000 —también no remunerativa— que en diciembre se incorporará al básico de convenio a partir de enero 2026.

Salarios: cuánto aumenta para empleados mercantiles.

Cuánto cobra cada categoría en octubre

Con el aumento aplicado y la suma fija correspondiente, los sueldos básicos que se cobrarán en octubre son los siguientes:

Maestranza

Categoría A: $1.025.914 + $40.000

Categoría B: $1.028.884 + $40.000

Categoría C: $1.039.290 + $40.000

Administrativos

A: $1.037.062 + $40.000

B: $1.041.525 + $40.000

C: $1.045.982 + $40.000

D: $1.059.363 + $40.000

E: $1.070.510 + $40.000

F: $1.086.863 + $40.000

Cajeros

A: $1.040.777 + $40.000

B: $1.045.982 + $40.000

C: $1.052.672 + $40.000

Personal auxiliar

A: $1.040.777 + $40.000

B: $1.048.210 + $40.000

C: $1.072.740 + $40.000

Auxiliares especializados

A: $1.049.700 + $40.000

B: $1.063.078 + $40.000

Vendedores

A: $1.040.777 + $40.000

B: $1.063.080 + $40.000

C: $1.070.510 + $40.000

D: $1.086.863 + $40.000

Adicionales que se pagan en octubre

Además de los básicos y la suma fija, los trabajadores de comercio reciben adicionales según su tarea:

Armado de vidrieras: $40.715,97

Cajeros A y C: $127.495,20

Cajero B: $502.071,51

Ayudante chofer (primeros 100 km): $85,34

Ayudante chofer (más de 100 km): $104,97

Chofer (primeros 100 km): $104,82

Chofer (más de 100 km): $122,25

De esta manera, el sueldo final de octubre surge de la suma del básico, los adicionales y la asignación fija, conformando la remuneración total que percibirán los empleados del sector mercantil.

Cuánto cobran los empleados de comercio.

Feriado para empleados de comercio: cuándo se celebra en 2025 y qué implica

El Día del Empleado de Comercio se celebrará en Argentina el lunes 29 de septiembre de 2025, tras el acuerdo entre las cámaras empresarias y el sindicato mercantil para trasladar la fecha original, que es el 26 de septiembre.

La decisión de mover la conmemoración al lunes tiene como objetivo evitar un impacto en las ventas del fin de semana y, al mismo tiempo, garantizar el derecho al descanso de más de un millón de trabajadores del sector. La medida fue confirmada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y regirá en todo el país bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75.

Los comercios no están obligados a cerrar en esta jornada. Sin embargo, en caso de que un empleado de comercio deba trabajar, su jornada deberá pagarse al 100% adicional, tal como establece la normativa para los feriados nacionales.